Кто сыграет главные роли в сериале «Американская история любви»

Наоми Уоттс («Гонка со временем», «История семьи Блум»), Сара Пиджон («Прекрасные мелочи», «Дикарки») и дебютант Пол Келли сыграют главные роли в первом сезоне нового сериала-антологии Райана Мёрфи «Американская история любви» (American Love Story) для телеканала FX.

© globallookpress

Первый сезон расскажет короткую, но яркую историю любви Джона Ф.Кеннеди-младшего (сына президента США Джона Ф.Кеннеди и Жаклин) и его жены Кэролин Джин Бессетт-Кеннеди. Джона сыграет Келли, Кэролин – Пиджон, а Уоттс появится в роли Жаклин. Остальной каст пока не назван.

Кэролин Бессетт родилась в простой семье, после колледжа работала в модном доме Calvon Klein, где прошла путь от простого продавца до директора по маркетингу. С адвокатом и журналистом Джоном Кеннеди-младшим она познакомилась в 1992 году, их отношения начались двумя годами позже, в 1995-м они объявили о помолвке, а в 1996-м тайно поженились. Несмотря на то, что Бессетт работала в публичной сфере в области моды, она оказалась не готова к такому пристальному вниманию к собственной персоне со стороны СМИ. Сложно складывались ее отношения с родственниками мужа, по слухам, несмотря на сильные чувства в браке были проблемы из-за нежелания Кэролин иметь детей и ее пристрастия к наркотикам. В 1999-м году супруги были близки к разводу, но помешала трагедия: 16 июля 33-летняя Кэролин, ее старшая сестра Лорен и 38-летний Джон погибли в авиакатастрофе. Легковой самолет, который пилотировал Кеннеди, рухнул в Атлантический океан.

Уоттс и Пиджон недавно вместе снялись в фильме «Верный друг», и для Наоми это будет уже четвертый совместный проект с Мёрфи. В 2022 году она снялась вместе с Бобби Каннавале в сериале «Хранитель», в 2024-м - во втором сезоне сериала-антологии «Вражда: Капоте против Лебедей», а осенью 2025-го появится в юридической драме «Всё честно».