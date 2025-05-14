Финал «Андора» установил абсолютный рекорд киносайта IMDb

14 мая состоялся выход финальных эпизодов сериала «Андор» — многолетняя сага по вселенной «Звёздных войн» завершена. За два сезона шоу подошло вплотную к событиям фильма «Изгой-один: Звёздные войны. Истории», рассказав полную историю повстанца Кассиана Андора.

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Последние эпизоды «Андора» получили очень высокие оценки — на агрегаторе IMDb рейтинг 9-13-й серий составляет не менее 9,5 балла из 10. Это абсолютный рекорд в истории сериалов сервиса — раньше таким могло похвастаться лишь аниме «Атака титанов».

«Андор» также уже стал самым высокооценённым проектом в истории «Звёздных войн», обойдя оригинальные фильмы Джорджа Лукаса, их приквелы и сериал «Мандалорец» с Педро Паскалем.