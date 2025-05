Что известно о сериале «Киллербот» с Александром Скарсгардом

В мае 2025 года на стриминговом сервисе Apple TV+ выйдет первый сезон сериала «Киллербот». Это сатирическая история об андроиде-защитнике, который внезапно обретает сознание. Бездушную смертоносную машину, которая на самом деле хочет, чтобы ее просто оставили в покое, играет Александр Скарсгард. «Лента.ру» раскрывает дату выхода сериала и актерский состав, а также публикует трейлер.

Главное о сериале

Страна: США

США Оригинальное название: Murderbot

Murderbot Жанр: научная фантастика, комедийный боевик, триллер

научная фантастика, комедийный боевик, триллер Создатели: Пол Вайц и Крис Вайц

Пол Вайц и Крис Вайц Сколько серий: 10

10 Длительность одной серии: ~ 30 минут

~ 30 минут Дата выхода серий: весна 2025 года

весна 2025 года Где посмотреть: онлайн-кинотеатр Apple TV+ (обратите внимание, что сервис официально недоступен в России)

онлайн-кинотеатр Apple TV+ (обратите внимание, что сервис официально недоступен в России) В главных ролях: Александр Скарсгард, Давид Дастмалчян, Сабрина У и другие

В основу сериала легла книжная серия американской писательницы Марты Уэллс «Дневники Киллербота» (The Murderbot Diaries). Первая часть серии, новелла «Отказ всех систем», вышла в 2017 году. С тех пор Уэллс выпустила еще шесть полноценных историй о Киллерботе, а также два коротких рассказа.

Дата выхода

О том, что экранизация «Дневников Киллербота» выйдет в 2025 году, заговорили весной 2024-го. Точную дату выхода сериала раскрыли в феврале 2025-го — одновременно с этим Apple поделилась тем, как будет выглядеть главный герой шоу.

Премьера сериала «Киллербот» состоится 16 мая 2025 года. В этот день в онлайн-кинотеатре Apple TV+ станут доступны два эпизода. Их заголовки уже известны: первая серия называется «Свободная торговля» (FreeCommerce), а вторая — «Зрительный контакт» (Eye Contact). Новые серии будут появляться на платформе раз в неделю по пятницам. Первый сезон «Киллербота» будет состоять из десяти эпизодов и завершится 11 июля 2025-го.

Точная длительность эпизодов пока держится в секрете. Скорее всего, серии будут идти около получаса. Уже точно известно, что хронометраж самого короткого эпизода — 23 минуты.

«Кинопоиск» включил «Киллербота» в список самых ожидаемых сериалов 2025 года. По данным сервиса, выхода шоу ждут более пяти тысяч пользователей.

График выхода серий

1-2-я серии — 16 мая 2025 года

3-я серия — 23 мая 2025 года

4-я серия — 30 мая 2025 года

5-я серия — 6 июня 2025 года

6-я серия — 13 июня 2025 года

7-я серия — 20 июня 2025 года

8-я серия — 27 июня 2025 года

9-я серия — 4 июля 2025 года

10-я серия — 11 июля 2025 года

Трейлер

Трейлер к сериалу «Киллербот» появился на YouTube-канале Apple TV 9 апреля 2025 года. За месяц видеоролик посмотрели почти три миллиона раз.

28 апреля на канале появился еще один видеоролик с заголовком «Взгляд изнутри». В нем Александр Скарсгард (он играет главного героя шоу — андроида Киллербота) рассказал о своем персонаже и завязке сюжета.

Сюжет

События сериала развиваются в альтернативном будущем. Люди уже давно покинули Землю и занимаются исследованием отдаленных уголков Вселенной. Чтобы обезопасить тех, кто исследует новые миры, корпорации создали автостражей — андроидов, которые призваны уничтожать все потенциальные угрозы и оберегать людей.

История начинается, когда очередная команда ученых-исследователей отправляется на новую планету с важной миссией. Их защитником становится автостраж (Александр Скарсгард) — вернее, одна из устаревших моделей андроида.

Команда ученых даже не подозревает, что их механический защитник уже давно обошел все встроенные системы безопасности, обрел свободу воли и самосознание.

Правда, осознавший себя Киллербот — именно так андроид зовет сам себя — не спешит уничтожать своих создателей. Он скрывает свою новообретенную личность и хочет, чтобы люди просто оставили его в покое (а еще лучше, чтобы дали посмотреть любимую мыльную оперу).

Постепенно члены экспедиции начинают понимать, что с их андроидом что-то не так, а сам Киллербот внезапно сталкивается с совершенно незнакомыми ему чувствами и эмоциями.

Создатели и производство

Об экранизации фэнтези-серии «Дневники Киллербота» впервые заговорили в 2021 году. Тогда писательница Марта Уэллс заявила, что сериал по мотивам ее произведений уже находится в разработке, но не сообщила никаких дополнительных деталей.

Более подробная информация о шоу появилась в 2023 году. Тогда стало известно, что созданием «Киллербота» занимается стриминг Apple TV+. Создателями шоу стали Крис и Пол Вайц. Они написали сценарий «Киллербота», а также выступили режиссерами сериала.

Братья Вайц сняли две части «Американского пирога» и фильм «Мой мальчик» с Хью Грантом. Помимо этого, Крис писал сценарии для «Изгоя-один: Звездные войны. Истории» и экранизации «Золушки» 2015 года, а Пол — для фильмов «Отцовство» и «История одного вампира». В создании шоу принял участие и режиссер Тоа Фрейзер («Новичок», «Старгерл»). Оператором проекта стал Тобиас Датум, который работал над сериалами «Доктор Кто», «Моцарт в джунглях» и «Двойник».

Кстати, создательница «Дневников Киллербота», писательница Марта Уэллс тоже принимает участие в создании шоу — ей отведена роль исполнительного продюсера и консультанта.

Производство сериала должно было начаться в 2023 году, однако его пришлось отложить из-за голливудских забастовок. В итоге съемки «Киллербота» стартовали в канадском Торонто в марте 2024-го.

Внешность главного героя шоу раскрыли в феврале 2025-го, а первые кадры из шоу появились полтора месяца спустя.

За несколько дней до официальной премьеры критики начали делиться своим мнением о проекте. К 14 мая рейтинг сериала на сайте Rotten Tomatoes составил 96 процентов свежести. «Киллербота» хвалили за колкий и ироничный юмор, увлекательный сюжет и самобытность главного героя.

Актерский состав

В 2023 году стало известно, что заглавного персонажа шоу — андроида-охранника Киллербота — сыграет актер Александр Скарсгард («Наследники»). Скарсгард также выступил продюсером сериала.

В одном из интервью актер объяснил, что его герой обожает прокрастинировать и гордится, что не был рожден человеком.

«Он просто совсем не понимает людей. Это не глубокая ненависть, это просто нулевая заинтересованность. Киллербота смущают люди, он хочет убраться от них подальше», – Александр Скарсгард, играет Киллербота в одноименном сериале.

Имена остальных членов каста стали известны в 2024 году, незадолго до начала съемочного процесса.

Какие еще актеры сыграли в сериале «Киллербот»

Нома Думезвени («Мальчик, который обуздал ветер») — Менса, лидер команды ученых;

Давид Дастмалчян («Оппенгеймер») — Гуратин, ученый, член исследовательской команды, которую защищает Киллербот;

Сабрина У («Начальная школа «Эбботт»») — Пин-ли, ученая и юридический консультант команды;

Таттиона Джонс («Закатать в асфальт») — Арада, ученая;

Акшай Ханна («Красный, белый и королевский синий») — Ратти, ученый;

Тамара Подемски («Расследования Мердока») — Бхарадвадж, ученая;

Анна Конкл («Пен15») — Либиби, участница другой исследовательской экспедиции.

Важную роль в этом проекте играет сериал «Взлет и падения Святилища Луны» (The Rise and Fall of Sanctuary Moon) — вымышленная мыльная опера, которую обожает смотреть Киллербот. Героев этого шоу внутри шоу сыграли Кларк Грегг («Агенты «Щ.И.Т.»»), Джон Чо («Гарольд и Кумар уходят в отрыв»), ДеВанда Уайз («Кто-то классный») и Джек Макбрайер («Студия 30»).