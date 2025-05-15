Топ-20 лучших серий сериала «Пес»

«Пес» — это украинский комедийно-детективный сериал и одна из визитных карточек телеканала НТВ. Шоу впервые показали на НТВ 2016 году — к 2019-му проект стал безусловным зрительским фаворитом. «Пес-6» вышел в эфир в 2021 году — с тех пор не появилось никаких новостей о продолжении детективного хита. «Лента.ру» кратко напоминает сюжет всех сезонов «Пса» и публикует топ-20 лучших эпизодов сериала.

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Главное о сериале

Страна: Украина.

Украина. Жанр: детектив, криминальный боевик, комедия.

детектив, криминальный боевик, комедия. Возрастное ограничение: 16+.

16+. Создатели: Николай Каптан, Игорь Забара и Владимир Дощук.

Николай Каптан, Игорь Забара и Владимир Дощук. Годы выхода: с 2015 по 2021.

с 2015 по 2021. Сколько серий: 150 (6 сезонов + 2 спецвыпуска).

150 (6 сезонов + 2 спецвыпуска). Длительность одной серии: 50 минут.

50 минут. Где смотреть: телеканал НТВ, онлайн-кинотеатры Premier, «Иви», «Смотрешка» и другие.

телеканал НТВ, онлайн-кинотеатры Premier, «Иви», «Смотрешка» и другие. Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.1 и 6.3.

7.1 и 6.3. В главных ролях: Никита Панфилов, Андрей Саминин, Михаил Жонин, Ольга Олексий.

«Пес» — это украинский детективный сериал, который рассказывает о приключениях Максима Максимова (Никита Панфилов) и его единственного друга — пса по кличке Пес. Максимов был лучшим сыщиком в городе, но вынужденно покинул службу из-за своей несговорчивости и пристрастия к алкоголю.

Однако профессиональные таланты алкоголика Макса все еще нужны полиции — теперь к нему обращаются за помощью как к внештатному сотруднику. Компанию главному герою составляет Пес — очень умная овчарка, которая досталась Максимову от его наставника. Пес обладает фантастическим нюхом и настоящей чуйкой.

В каждой серии Макс и Пес ловят преступников и раскрывают запутанные, а порой и немного сюрреалистичные дела. Погони, драки, перестрелки — это обычный рабочий день главных героев.

Периодически детективам приходится сотрудничать с бывшими коллегами — лучшим другом Максима Андреем Леонидовым (Андрей Саминин) и глуповатым коррупционером Игорем Гнездиловым (Михаил Жонин).

«Роза. Часть 1» (1 сезон, 1 серия)

Дата выхода серии: 2015 год.

2015 год. Рейтинг на MyShows: 4.56.

4.56. О чем серия: Максимов и Пес становятся детективами-напарниками.

Максима Максимова увольняют из полиции за пьянство и несговорчивость. Жизнь экс-сыщика окончательно идет под откос — еще любимая жена Лена (Ольга Олексий) ушла к лучшему другу.

Максимов продолжает заливать горе алкоголем, пока вдруг не получает странное сообщение от своего тестя и бывшего наставника Николая Георгиевича Жарова (Валерий Зайцев). В СМС, отправленном полицейским в отставке, всего одно слово: «Роза». Запутанный Максимов отправляется в дом Жарова — там он находит бездыханное тело своего учителя и его раненую овчарку. Максим решает позаботиться о лишившемся хозяина животном — овчарка быстро получает простое прозвище Пес.

На похоронах Жарова Пес ведет себя довольно странно — бежит за одной из машин, приехавшей на кладбище. Максимов догадывается, что за рулем автомобиля сидит человек, причастный к гибели Николая Георгиевича. Бывший полицейский вновь берется за дело, а верный Пес с готовностью помогает новому владельцу.

«Шлюха» (1 сезон, 5 серия)

Дата выхода серии: 2015 год.

2015 год. Рейтинг на MyShows: 4.48.

4.48. О чем серия: Максим и Пес берут под защиту проститутку.

Группировка бандитов совершила налет на ювелирный магазин. Невольной свидетельницей произошедшего стала проститутка Анжелика (Ольга Гришина) — незадолго до нападения она как раз собиралась выйти на работу.

Анжелику, чуть не ставшую жертвой налетчиков, спасают Максим и Пес. Теперь проститутка, которую на самом деле зовут Аня, готова помочь своим спасителям раскрыть дело об ограблении. Девушка еще не подозревает, что встреча с оперативником и его верным псом круто изменит ее жизнь.

«Амнезия» (1 сезон, 6 серия)

Дата выхода серии: 2015 год.

2015 год. Рейтинг на MyShows: 4.34.

4.34. О чем серия: Макс пытается вернуть себе утраченную память и раскрыть очередное запутанное дело.

Во время одного из расследований на Максима нападают неизвестные. Преступники бьют оперативника по голове, из-за чего он частично теряет память. Теперь поисками злоумышленников занимается капитан Игорь (Гнездо) Гнездилов — коррумпированный полицейский, которому Макс явно не по душе.

В процессе расследования Гнездилов обнаруживает улики, указывающие на самого Максимова. Правда, вскоре выясняется, что с его потенциальной «жертвой» по имени Нина (Елена Колесниченко) все в порядке — зато в ее квартире находится тело неизвестной женщины.

Максиму, который по кусочкам собирает свои воспоминания, придется заново познакомиться с Псом и разобраться в происходящем.

Дата выхода серии: 2015 год.

2015 год. Рейтинг на MyShows: 4.48.

4.48. О чем серия: Макс и Пес расследуют преступление, произошедшее на съемочной площадке детективного фильма.

Съемки детективного фильма в самом разгаре. Производство приходится остановить, когда на съемочной площадке происходит трагедия — гримерша выпадает из окна третьего этажа.

Расследованием руководит капитан Гнездилов. Он уверен, что девушка напилась и самостоятельно лишила себя жизни — тем более, что в ее номере нашли бутылку шампанского и загадочный белый порошок.

Максимов уверен, что Гнездилось опять заблуждается. Догадки опера подтверждают и результаты экспертизы: загадочный порошок оказывается обычной пудрой. Чтобы расследовать дело изнутри, Максу и Псу приходится на время притвориться актерами.

«Месть. Часть 1» и «Месть. Часть 2» (1 сезон, 19 и 20 серия)

Дата выхода серий: 2015 год.

Рейтинг на MyShows: 4.5.

О чем серии: Максимов бесследно пропадает, а Леонидов и Лена пытаются его отыскать.

После того как в городе прогремело очередное громкое преступление, капитан Леонидов решает обратиться за помощью к Максимову. К удивлению полицейского, лучший друг не берет трубку. Испуганные Андрей и Лена приезжаю домой к Максу — там их встречает одинокий и голодный Пес. Гнездилов уверен, что Максимов просто ушел в очередной запой, но его близкие отказываются верить в это.

Вскоре полиция находит тело неизвестного человека. Его лицо сильно изуродовано — и все же можно понять, что это не Макс, а местный бандит по прозвищу Псих. Смерть Психа выглядит как-то странно, а отыскать Максимова так и не удастся. Может ли быть, что исчезновение оперативники и гибель преступника как-то связаны между собой?

«Старый друг» (2 сезон, 1 серия)

Дата выхода серии: 2016 год.

2016 год. Рейтинг на MyShows: 4.45.

4.45. О чем серия: Максима навещает друг из прошлого.

Любитель редких вещей приходит в антикварную лавку, чтобы купить настоящее яйцо Фаберже. На выходе из магазина на коллекционера нападают неизвестные. Чтобы разобраться в произошедшем, Максимов и Пес решают допросить продавца антиквариата. Однако в момент разговора в лавке внезапно начинается стрельба — Максиму удается спастись только благодаря реакции верного четвероногого друга.

Одновременно с расследованием Максимов встречает своего давнего знакомого Михаила (Павел Пискун). Мишка просит Макса на время приютить его. Опер соглашается, хоть и не догадывается, чем теперь промышляет его старый товарищ.

«Миссия Х» (2 сезон, 2 серия)

Дата выхода серии: 2016 год.

2016 год. Рейтинг на MyShows: 4.46.

4.46. О чем серия: Максимов и его пес ловят загадочную преступницу.

Ресторан, который принадлежал криминальному авторитету по фамилии Щукин (Михаил Романов), стал центром очередной кровавой разборки. В числе жертв — практически все сотрудники и сам владелец заведения.

Когда Максим прибывает на место преступления, выжившая официантка рассказывает: стрельбу в ресторане открыла девушка, которая в тот вечер работала стриптизершей. Макс и Пес тут же начинают поиск загадочной киллерши — они еще не знают, что в поимке «Миссис Х» заинтересована не только полиция.

«Черная пешка» (2 сезон, 22 серия)

Дата выхода серии: 2017 год.

2017 год. Рейтинг на MyShows: 4.41.

4.41. О чем серия: Максим и Пес пытаются поймать гипнотизера-подстрекателя.

В городе происходит что-то по-настоящему странное — не связанные друг с другом люди начинают совершать нападения без видимой на то причины. Между убийцами есть и кое-что общее: все они утверждают, что не помнят момент преступления. Зато все нападавшие уверены: незадолго до произошедшего они получали анонимный звонок. Голос в телефоне произносил всего одну фразу: «Черная пешка ходит».

Максимов предполагает, что задержанные полицией люди — это невольные исполнители, а за преступлениями стоит другой человек — талантливый гипнотизер. Когда опер выходит на след загадочного злодея, на него внезапно открывает охоту лучший друг, майор Леонидов.

«Кровавые глаза» (2 сезон, 24 серия)

Дата выхода серии: 2017 год

2017 год Рейтинг на MyShows: 4.37.

4.37. О чем серия: Макс расследует дело вместе с немецкими коллегами.

Максимов становится куратором Клауса (Вячеслав Махлай) и Греты (Ксения Комкова) — двух полицейских из Германии прислали в рамках международной программы по обмену опытом. Временные напарники отправляются на первое совместное дело: в местном баре найдено тело знаменитого журналиста.

При осмотре выясняется, что глаза журналиста налиты кровью, а на щеках остались следы от красных слез. В желудке жертвы обнаруживают карту памяти — в видео, которое на ней записано, упоминают некий склад. Приехав по указанному адресу, оперативники обнаруживают еще три бездыханных тела. У всех троих — такие же налитые кровью глаза.

Дата выхода серии: 2017 год.

2017 год. Рейтинг на MyShows: 4.45.

4.45. О чем серия: Макс и Пес спасаются от киллеров.

И без того опасная жизнь Макса и Пса подвергается еще большей угрозе. Оперативник и его преданная собака становятся мишенью сразу для нескольких серьезных головорезов. Вскоре выясняется, что за Максимовым охотятся сразу все киллеры города.

Оказывается, что неизвестный разместил в сети объявление, в котором пообещал крупную сумму любому, кто лишит Максимова жизни. Теперь перед Максом стоит практически невыполнимая задача — ему нужно не только отыскать загадочного заказчика, но и обезвредить всех наемников, которые охотятся за его головой.

«Скованные» (2 сезон, 41 серия)

Дата выхода серии: 2017 год.

2017 год. Рейтинг на MyShows: 4.4.

4.4. О чем серия: Максим и прикованный к нему преступник пытаются раскрыть дело.

На заброшенном складе находят тело мужчины. Оказывается, что при жизни этот человек находился в розыске за ограбление инкассаторского автомобиля. Максим быстро понимает, что произошло на самом деле. Банда, совершившая налет на инкассаторов, решила избавиться от соучастника и увеличить долю, которая достанется выжившим.

Один из бандитов уже находится за решеткой. Максимов решается на опасную авантюру: на время освобождает заключенного, чтобы отыскать его сообщников. Только вот оказавшийся на свободе зэк оказывается неадекватным, и Максу приходится приковать его к себе наручниками.

Дата выхода серии: 2017 год.

2017 год. Рейтинг на MyShows: 4.47.

4.47. О чем серия: Максим и его временная напарница Алиса ловят народного мстителя.

Макс, к своему раздражению, вновь вынужден работать не в одиночку. Начальник ОВД приставляет к нему Алису Крутову (Виктория Левченко) — стажера-психолога и по совместительству свою племянницу.

В городе внезапно объявляется свой «Бэтмен». Неизвестный народный мститель лишает жизни детей местных богачей — на месте преступления он оставляет наклейку со знаком своего любимого супергероя. Максиму и его внеплановой напарнице предстоит узнать, кто скрывается под маской местного Бэтмена и почему этот человек так сильно не любит юных мажоров.

Дата выхода серии: 2017 год.

2017 год. Рейтинг на MyShows: 4.54.

4.54. О чем серия: Максимов ввязывается в противостояние с Гнездиловым.

Местом для очередного жестокого убийства становится городской сквер. Когда Максимов и его верный Пес прибывают на место, они сталкиваются с Леонидовым и Гнездиловым. Глуповатый Гнездилов, естественно, пытается обвинить в случившемся первого попавшегося человека. Максимов деликатно напоминает коллеге о существовании такого понятия, как презумпция невиновности.

В это время Пес находит бродягу, который спит в куче листьев. К удивлению полицейских, мужчина вспоминает, что уже видел Гнездилова в этом сквере — что важнее, это произошло именно в момент убийства.

«Бриллианты навсегда» (3 сезон, 5 серия)

Дата выхода серии: 2018 год.

2018 год. Рейтинг на MyShows: 4.43.

4.43. О чем серия: Максимов ловит охотников за бриллиантами, которые одеты в костюмы зверей.

Макс становится свидетелем достаточно странного преступления — банда грабителей, одетая в костюмы животных, нападает на беззащитную девушку, сидящую в дорогой машине. Оперативник вступает в перестрелку с бандитами, однако всем, кроме одного, удается уйти. Пострадавшая — жена бизнесмена по имени Диана (Елена Турбал) — лишилась своего драгоценного колье, но успела укусить одного из нападавших за руку.

Это уже не первая атака загадочной банды. У всех жертв забирают их украшения, и Максимов начинает подозревать, что грабители действуют по наводке. Первой зацепкой становится брат бандита, которого Макс подстрелил. Мужчина работает в морге — туда и направляются опер и его верный Пес.

Дата выхода серии: 2018 год.

2018 год. Рейтинг на MyShows: 4.43.

4.43. О чем серия: неизвестные похищают дочь бизнесмена, и Макс отправляется на поиски вместе с напарником-новичком.

Девушка по имени Карина (Дарья Петрожицкая) — дочь влиятельного бизнесмена Артура Понаровского (Михаил Кришталь). Однажды она приезжает домой, поднимается в свою комнату и… бесследно исчезает. Горничная, которая зашла в комнату через пять минут после возвращения Карины, обнаружила там только окровавленную одежду.

Для сотрудников ОВД дело о пропаже девушки становится самой приоритетной задачей. Леонидов не хочет работать с Гнездиловым и предлагает Максимову объединиться. Макс отказывается — в итоге его напарником становится новичок, только выпустившийся из академии.

Тем временем Гнездилов начинает собственное расследование. Он намерен играть грязно — полицейский хочет подслушать разговоры Макса с помощью жучка и выйти на похитителей раньше соперников.

«Дом с привидениями» (3 сезон, 12 серия)

Дата выхода серии: 2018 год.

2018 год. Рейтинг на MyShows: 4.4.

4.4. О чем серия: Макс и Пес расследуют дело, напрямую связанное с мистикой.

Максимов и Пес прибывают на место очередного преступления. На этот раз работа приводит их в загадочный дом под номером тринадцать. Все жильцы дома без исключения уверены, что здесь творится настоящая чертовщина: в стенах что-то стучит и грохочет, а само место пропитано черной магией.

Причина вызова тоже выглядит очень странной. Очевидцы утверждают: один из жильцов лишил себя жизни, однако его тело магическим образом пропало. И правда — на машине, на которую якобы упал мужчина, нет никаких следов падения.

Максимову, который не верит в мистику, предстоит разобраться, что же происходит в проклятом доме. Зато в мистику верит Гнездилов — он активно разрабатывает версию с потусторонним вмешательством.

«Пес. Новогоднее чудо» (2 специальных эпизода)

Дата выхода серий: 2018 год.

2018 год. Рейтинг на MyShows: 4.35.

4.35. О чем серии: новогодний спецэпизод сериала, в котором Макс и Пес ловят Деда Мороза.

Если в сериале больше пяти сезонов, в нем совершенно точно есть и специальный новогодний эпизод. На этот раз спасать праздник вынуждены Максим Максимов и его преданный питомец.

В канун Нового года с Максом связывается старая знакомая. Она просит оперативника помочь в поисках лотерейного билета, который украли у маленького мальчика. Парень утверждает, что его обокрал настоящий Дед Мороз.

Макс и Пес берутся за дело. Ситуация осложняется тем, что похитителя ищет не только полиция, но и бандиты. К тому же в предновогоднее время весь город заполнен людьми в костюмах Деда Мороза.

«Индеец» (4 сезон, 5 серия)

Дата выхода серии: 2019 год.

2019 год. Рейтинг на MyShows: 4.41.

4.41. О чем серия: полиция расследует дело, которое может быть связано с подпольными боями.

В городе происходит очередное странное убийство. На этот раз нападению подвергся человек, одетый в костюм индейца. На его теле — множество ушибов, а шейный позвонок сломан.

Оперативникам удается выяснить, что костюм индейца мужчина арендовал в местном театре. Интересно, что у погибшего было много недоброжелателей: например, под подозрение попадает муж его любовницы. Еще одна версия связана с подпольными боями без правил — чтобы попасть в мир нелегальных сражений и раскрыть дело, Максу и Псу приходится работать под прикрытием.

«Гиблое место» (5 сезон, 17 серия)

Дата выхода серии: 2020 год.

2020 год. Рейтинг на MyShows: 4.51.

4.51. О чем серия: на месте преступления полицейские находят странные кристаллы.

На пустыре за городом произошло что-то непонятное. Незнакомец в черном плаще и маске заколол человека, который пытался выкинуть из своего кейса несколько кристаллов.

Странные камни бирюзового цвета привлекли внимание полиции — прибывший на место преступления капитан Гнездилов даже решил оставить один из кристаллов себе. Сразу после этого у него начались странные видения. Тем временем Макс, который тоже участвует в расследовании, мучается от ужасных мигреней.

«Вендетта» (6 сезон, 9 серия)

Дата выхода серии: 2021 год.

2021 год. Рейтинг на MyShows: 4.55.

4.55. О чем серия: Гнездилов становится мишенью киллера.

Игорь Гнездилов собирается на встречу со своей любовницей. Однако романтической встрече не суждено состояться — полицейский внезапно становится мишенью снайпера. Чудом переживший покушение Гнездилов хочет разобраться, кто именно открыл на него охоту.

Самый логичный вариант: узнавший правду муж любовницы хочет поквитаться со своим соперником. Вскоре Максу и Псу удается докопаться до истинной причины покушения, а открывшаяся правда становится неожиданностью даже для опытного сыщика.