Детективный сериал «Пес»: топ-20 лучших серий

Lenta.ru

«Пес» — это украинский комедийно-детективный сериал и одна из визитных карточек телеканала НТВ. Шоу впервые показали на НТВ 2016 году — к 2019-му проект стал безусловным зрительским фаворитом. «Пес-6» вышел в эфир в 2021 году — с тех пор не появилось никаких новостей о продолжении детективного хита. «Лента.ру» кратко напоминает сюжет всех сезонов «Пса» и публикует топ-20 лучших эпизодов сериала.

Топ-20 лучших серий сериала «Пес»
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Главное о сериале

  • Страна: Украина.
  • Жанр: детектив, криминальный боевик, комедия.
  • Возрастное ограничение: 16+.
  • Создатели: Николай Каптан, Игорь Забара и Владимир Дощук.
  • Годы выхода: с 2015 по 2021.
  • Сколько серий: 150 (6 сезонов + 2 спецвыпуска).
  • Длительность одной серии: 50 минут.
  • Где смотреть: телеканал НТВ, онлайн-кинотеатры Premier, «Иви», «Смотрешка» и другие.
  • Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.1 и 6.3.
  • В главных ролях: Никита Панфилов, Андрей Саминин, Михаил Жонин, Ольга Олексий.

«Пес» — это украинский детективный сериал, который рассказывает о приключениях Максима Максимова (Никита Панфилов) и его единственного друга — пса по кличке Пес. Максимов был лучшим сыщиком в городе, но вынужденно покинул службу из-за своей несговорчивости и пристрастия к алкоголю.

Однако профессиональные таланты алкоголика Макса все еще нужны полиции — теперь к нему обращаются за помощью как к внештатному сотруднику. Компанию главному герою составляет Пес — очень умная овчарка, которая досталась Максимову от его наставника. Пес обладает фантастическим нюхом и настоящей чуйкой.

В каждой серии Макс и Пес ловят преступников и раскрывают запутанные, а порой и немного сюрреалистичные дела. Погони, драки, перестрелки — это обычный рабочий день главных героев.

Периодически детективам приходится сотрудничать с бывшими коллегами — лучшим другом Максима Андреем Леонидовым (Андрей Саминин) и глуповатым коррупционером Игорем Гнездиловым (Михаил Жонин).

«Роза. Часть 1» (1 сезон, 1 серия)

  • Дата выхода серии: 2015 год.
  • Рейтинг на MyShows: 4.56.
  • О чем серия: Максимов и Пес становятся детективами-напарниками.

Максима Максимова увольняют из полиции за пьянство и несговорчивость. Жизнь экс-сыщика окончательно идет под откос — еще любимая жена Лена (Ольга Олексий) ушла к лучшему другу.

Максимов продолжает заливать горе алкоголем, пока вдруг не получает странное сообщение от своего тестя и бывшего наставника Николая Георгиевича Жарова (Валерий Зайцев). В СМС, отправленном полицейским в отставке, всего одно слово: «Роза». Запутанный Максимов отправляется в дом Жарова — там он находит бездыханное тело своего учителя и его раненую овчарку. Максим решает позаботиться о лишившемся хозяина животном — овчарка быстро получает простое прозвище Пес.

На похоронах Жарова Пес ведет себя довольно странно — бежит за одной из машин, приехавшей на кладбище. Максимов догадывается, что за рулем автомобиля сидит человек, причастный к гибели Николая Георгиевича. Бывший полицейский вновь берется за дело, а верный Пес с готовностью помогает новому владельцу.

«Шлюха» (1 сезон, 5 серия)

  • Дата выхода серии: 2015 год.
  • Рейтинг на MyShows: 4.48.
  • О чем серия: Максим и Пес берут под защиту проститутку.

Группировка бандитов совершила налет на ювелирный магазин. Невольной свидетельницей произошедшего стала проститутка Анжелика (Ольга Гришина) — незадолго до нападения она как раз собиралась выйти на работу.

Анжелику, чуть не ставшую жертвой налетчиков, спасают Максим и Пес. Теперь проститутка, которую на самом деле зовут Аня, готова помочь своим спасителям раскрыть дело об ограблении. Девушка еще не подозревает, что встреча с оперативником и его верным псом круто изменит ее жизнь.

«Амнезия» (1 сезон, 6 серия)

  • Дата выхода серии: 2015 год.
  • Рейтинг на MyShows: 4.34.
  • О чем серия: Макс пытается вернуть себе утраченную память и раскрыть очередное запутанное дело.

Во время одного из расследований на Максима нападают неизвестные. Преступники бьют оперативника по голове, из-за чего он частично теряет память. Теперь поисками злоумышленников занимается капитан Игорь (Гнездо) Гнездилов — коррумпированный полицейский, которому Макс явно не по душе.

В процессе расследования Гнездилов обнаруживает улики, указывающие на самого Максимова. Правда, вскоре выясняется, что с его потенциальной «жертвой» по имени Нина (Елена Колесниченко) все в порядке — зато в ее квартире находится тело неизвестной женщины.

Максиму, который по кусочкам собирает свои воспоминания, придется заново познакомиться с Псом и разобраться в происходящем.

«Артист» (1 сезон, 7 серия)

  • Дата выхода серии: 2015 год.
  • Рейтинг на MyShows: 4.48.
  • О чем серия: Макс и Пес расследуют преступление, произошедшее на съемочной площадке детективного фильма.

Съемки детективного фильма в самом разгаре. Производство приходится остановить, когда на съемочной площадке происходит трагедия — гримерша выпадает из окна третьего этажа.

Расследованием руководит капитан Гнездилов. Он уверен, что девушка напилась и самостоятельно лишила себя жизни — тем более, что в ее номере нашли бутылку шампанского и загадочный белый порошок.

Максимов уверен, что Гнездилось опять заблуждается. Догадки опера подтверждают и результаты экспертизы: загадочный порошок оказывается обычной пудрой. Чтобы расследовать дело изнутри, Максу и Псу приходится на время притвориться актерами.

«Месть. Часть 1» и «Месть. Часть 2» (1 сезон, 19 и 20 серия)

Дата выхода серий: 2015 год.

Рейтинг на MyShows: 4.5.

О чем серии: Максимов бесследно пропадает, а Леонидов и Лена пытаются его отыскать.

После того как в городе прогремело очередное громкое преступление, капитан Леонидов решает обратиться за помощью к Максимову. К удивлению полицейского, лучший друг не берет трубку. Испуганные Андрей и Лена приезжаю домой к Максу — там их встречает одинокий и голодный Пес. Гнездилов уверен, что Максимов просто ушел в очередной запой, но его близкие отказываются верить в это.

Вскоре полиция находит тело неизвестного человека. Его лицо сильно изуродовано — и все же можно понять, что это не Макс, а местный бандит по прозвищу Псих. Смерть Психа выглядит как-то странно, а отыскать Максимова так и не удастся. Может ли быть, что исчезновение оперативники и гибель преступника как-то связаны между собой?

«Старый друг» (2 сезон, 1 серия)

  • Дата выхода серии: 2016 год.
  • Рейтинг на MyShows: 4.45.
  • О чем серия: Максима навещает друг из прошлого.

Любитель редких вещей приходит в антикварную лавку, чтобы купить настоящее яйцо Фаберже. На выходе из магазина на коллекционера нападают неизвестные. Чтобы разобраться в произошедшем, Максимов и Пес решают допросить продавца антиквариата. Однако в момент разговора в лавке внезапно начинается стрельба — Максиму удается спастись только благодаря реакции верного четвероногого друга.

Одновременно с расследованием Максимов встречает своего давнего знакомого Михаила (Павел Пискун). Мишка просит Макса на время приютить его. Опер соглашается, хоть и не догадывается, чем теперь промышляет его старый товарищ.

«Миссия Х» (2 сезон, 2 серия)

  • Дата выхода серии: 2016 год.
  • Рейтинг на MyShows: 4.46.
  • О чем серия: Максимов и его пес ловят загадочную преступницу.

Ресторан, который принадлежал криминальному авторитету по фамилии Щукин (Михаил Романов), стал центром очередной кровавой разборки. В числе жертв — практически все сотрудники и сам владелец заведения.

Когда Максим прибывает на место преступления, выжившая официантка рассказывает: стрельбу в ресторане открыла девушка, которая в тот вечер работала стриптизершей. Макс и Пес тут же начинают поиск загадочной киллерши — они еще не знают, что в поимке «Миссис Х» заинтересована не только полиция.

«Черная пешка» (2 сезон, 22 серия)

  • Дата выхода серии: 2017 год.
  • Рейтинг на MyShows: 4.41.
  • О чем серия: Максим и Пес пытаются поймать гипнотизера-подстрекателя.

В городе происходит что-то по-настоящему странное — не связанные друг с другом люди начинают совершать нападения без видимой на то причины. Между убийцами есть и кое-что общее: все они утверждают, что не помнят момент преступления. Зато все нападавшие уверены: незадолго до произошедшего они получали анонимный звонок. Голос в телефоне произносил всего одну фразу: «Черная пешка ходит».

Максимов предполагает, что задержанные полицией люди — это невольные исполнители, а за преступлениями стоит другой человек — талантливый гипнотизер. Когда опер выходит на след загадочного злодея, на него внезапно открывает охоту лучший друг, майор Леонидов.

«Кровавые глаза» (2 сезон, 24 серия)

  • Дата выхода серии: 2017 год
  • Рейтинг на MyShows: 4.37.
  • О чем серия: Макс расследует дело вместе с немецкими коллегами.

Максимов становится куратором Клауса (Вячеслав Махлай) и Греты (Ксения Комкова) — двух полицейских из Германии прислали в рамках международной программы по обмену опытом. Временные напарники отправляются на первое совместное дело: в местном баре найдено тело знаменитого журналиста.

При осмотре выясняется, что глаза журналиста налиты кровью, а на щеках остались следы от красных слез. В желудке жертвы обнаруживают карту памяти — в видео, которое на ней записано, упоминают некий склад. Приехав по указанному адресу, оперативники обнаруживают еще три бездыханных тела. У всех троих — такие же налитые кровью глаза.

«Охота» (2 сезон, 39 серия)

  • Дата выхода серии: 2017 год.
  • Рейтинг на MyShows: 4.45.
  • О чем серия: Макс и Пес спасаются от киллеров.

И без того опасная жизнь Макса и Пса подвергается еще большей угрозе. Оперативник и его преданная собака становятся мишенью сразу для нескольких серьезных головорезов. Вскоре выясняется, что за Максимовым охотятся сразу все киллеры города.

Оказывается, что неизвестный разместил в сети объявление, в котором пообещал крупную сумму любому, кто лишит Максимова жизни. Теперь перед Максом стоит практически невыполнимая задача — ему нужно не только отыскать загадочного заказчика, но и обезвредить всех наемников, которые охотятся за его головой.

«Скованные» (2 сезон, 41 серия)

  • Дата выхода серии: 2017 год.
  • Рейтинг на MyShows: 4.4.
  • О чем серия: Максим и прикованный к нему преступник пытаются раскрыть дело.

На заброшенном складе находят тело мужчины. Оказывается, что при жизни этот человек находился в розыске за ограбление инкассаторского автомобиля. Максим быстро понимает, что произошло на самом деле. Банда, совершившая налет на инкассаторов, решила избавиться от соучастника и увеличить долю, которая достанется выжившим.

Один из бандитов уже находится за решеткой. Максимов решается на опасную авантюру: на время освобождает заключенного, чтобы отыскать его сообщников. Только вот оказавшийся на свободе зэк оказывается неадекватным, и Максу приходится приковать его к себе наручниками.

«Бэтмен» (2 сезон, 44 серия)

  • Дата выхода серии: 2017 год.
  • Рейтинг на MyShows: 4.47.
  • О чем серия: Максим и его временная напарница Алиса ловят народного мстителя.

Макс, к своему раздражению, вновь вынужден работать не в одиночку. Начальник ОВД приставляет к нему Алису Крутову (Виктория Левченко) — стажера-психолога и по совместительству свою племянницу.

В городе внезапно объявляется свой «Бэтмен». Неизвестный народный мститель лишает жизни детей местных богачей — на месте преступления он оставляет наклейку со знаком своего любимого супергероя. Максиму и его внеплановой напарнице предстоит узнать, кто скрывается под маской местного Бэтмена и почему этот человек так сильно не любит юных мажоров.

«Презумпция невиновности» (2 сезон, 46 серия)

  • Дата выхода серии: 2017 год.
  • Рейтинг на MyShows: 4.54.
  • О чем серия: Максимов ввязывается в противостояние с Гнездиловым.

Местом для очередного жестокого убийства становится городской сквер. Когда Максимов и его верный Пес прибывают на место, они сталкиваются с Леонидовым и Гнездиловым. Глуповатый Гнездилов, естественно, пытается обвинить в случившемся первого попавшегося человека. Максимов деликатно напоминает коллеге о существовании такого понятия, как презумпция невиновности.

В это время Пес находит бродягу, который спит в куче листьев. К удивлению полицейских, мужчина вспоминает, что уже видел Гнездилова в этом сквере — что важнее, это произошло именно в момент убийства.

«Бриллианты навсегда» (3 сезон, 5 серия)

  • Дата выхода серии: 2018 год.
  • Рейтинг на MyShows: 4.43.
  • О чем серия: Максимов ловит охотников за бриллиантами, которые одеты в костюмы зверей.

Макс становится свидетелем достаточно странного преступления — банда грабителей, одетая в костюмы животных, нападает на беззащитную девушку, сидящую в дорогой машине. Оперативник вступает в перестрелку с бандитами, однако всем, кроме одного, удается уйти. Пострадавшая — жена бизнесмена по имени Диана (Елена Турбал) — лишилась своего драгоценного колье, но успела укусить одного из нападавших за руку.

Это уже не первая атака загадочной банды. У всех жертв забирают их украшения, и Максимов начинает подозревать, что грабители действуют по наводке. Первой зацепкой становится брат бандита, которого Макс подстрелил. Мужчина работает в морге — туда и направляются опер и его верный Пес.

«Исчезновение» (3 сезон, 11 серия)

  • Дата выхода серии: 2018 год.
  • Рейтинг на MyShows: 4.43.
  • О чем серия: неизвестные похищают дочь бизнесмена, и Макс отправляется на поиски вместе с напарником-новичком.

Девушка по имени Карина (Дарья Петрожицкая) — дочь влиятельного бизнесмена Артура Понаровского (Михаил Кришталь). Однажды она приезжает домой, поднимается в свою комнату и… бесследно исчезает. Горничная, которая зашла в комнату через пять минут после возвращения Карины, обнаружила там только окровавленную одежду.

Для сотрудников ОВД дело о пропаже девушки становится самой приоритетной задачей. Леонидов не хочет работать с Гнездиловым и предлагает Максимову объединиться. Макс отказывается — в итоге его напарником становится новичок, только выпустившийся из академии.

Тем временем Гнездилов начинает собственное расследование. Он намерен играть грязно — полицейский хочет подслушать разговоры Макса с помощью жучка и выйти на похитителей раньше соперников.

«Дом с привидениями» (3 сезон, 12 серия)

  • Дата выхода серии: 2018 год.
  • Рейтинг на MyShows: 4.4.
  • О чем серия: Макс и Пес расследуют дело, напрямую связанное с мистикой.

Максимов и Пес прибывают на место очередного преступления. На этот раз работа приводит их в загадочный дом под номером тринадцать. Все жильцы дома без исключения уверены, что здесь творится настоящая чертовщина: в стенах что-то стучит и грохочет, а само место пропитано черной магией.

Причина вызова тоже выглядит очень странной. Очевидцы утверждают: один из жильцов лишил себя жизни, однако его тело магическим образом пропало. И правда — на машине, на которую якобы упал мужчина, нет никаких следов падения.

Максимову, который не верит в мистику, предстоит разобраться, что же происходит в проклятом доме. Зато в мистику верит Гнездилов — он активно разрабатывает версию с потусторонним вмешательством.

«Пес. Новогоднее чудо» (2 специальных эпизода)

  • Дата выхода серий: 2018 год.
  • Рейтинг на MyShows: 4.35.
  • О чем серии: новогодний спецэпизод сериала, в котором Макс и Пес ловят Деда Мороза.

Если в сериале больше пяти сезонов, в нем совершенно точно есть и специальный новогодний эпизод. На этот раз спасать праздник вынуждены Максим Максимов и его преданный питомец.

В канун Нового года с Максом связывается старая знакомая. Она просит оперативника помочь в поисках лотерейного билета, который украли у маленького мальчика. Парень утверждает, что его обокрал настоящий Дед Мороз.

Макс и Пес берутся за дело. Ситуация осложняется тем, что похитителя ищет не только полиция, но и бандиты. К тому же в предновогоднее время весь город заполнен людьми в костюмах Деда Мороза.

«Индеец» (4 сезон, 5 серия)

  • Дата выхода серии: 2019 год.
  • Рейтинг на MyShows: 4.41.
  • О чем серия: полиция расследует дело, которое может быть связано с подпольными боями.

В городе происходит очередное странное убийство. На этот раз нападению подвергся человек, одетый в костюм индейца. На его теле — множество ушибов, а шейный позвонок сломан.

Оперативникам удается выяснить, что костюм индейца мужчина арендовал в местном театре. Интересно, что у погибшего было много недоброжелателей: например, под подозрение попадает муж его любовницы. Еще одна версия связана с подпольными боями без правил — чтобы попасть в мир нелегальных сражений и раскрыть дело, Максу и Псу приходится работать под прикрытием.

«Гиблое место» (5 сезон, 17 серия)

  • Дата выхода серии: 2020 год.
  • Рейтинг на MyShows: 4.51.
  • О чем серия: на месте преступления полицейские находят странные кристаллы.

На пустыре за городом произошло что-то непонятное. Незнакомец в черном плаще и маске заколол человека, который пытался выкинуть из своего кейса несколько кристаллов.

Странные камни бирюзового цвета привлекли внимание полиции — прибывший на место преступления капитан Гнездилов даже решил оставить один из кристаллов себе. Сразу после этого у него начались странные видения. Тем временем Макс, который тоже участвует в расследовании, мучается от ужасных мигреней.

«Вендетта» (6 сезон, 9 серия)

  • Дата выхода серии: 2021 год.
  • Рейтинг на MyShows: 4.55.
  • О чем серия: Гнездилов становится мишенью киллера.

Игорь Гнездилов собирается на встречу со своей любовницей. Однако романтической встрече не суждено состояться — полицейский внезапно становится мишенью снайпера. Чудом переживший покушение Гнездилов хочет разобраться, кто именно открыл на него охоту.

Самый логичный вариант: узнавший правду муж любовницы хочет поквитаться со своим соперником. Вскоре Максу и Псу удается докопаться до истинной причины покушения, а открывшаяся правда становится неожиданностью даже для опытного сыщика.

Фильмы и сериалы
Исчезновение
Презумпция невиновности
Бэтмен
Артист
Охота
Ксения Комкова
Ольга Олексий
Михаил Жонин
Андрей Леонидов
Михаил Кришталь
Николай Каптан
Павел Пискун
Виктория Левченко
Андрей Саминин
Никита Панфилов
Ольга Гришина
Валерий Зайцев
Максим Максимов
Михаил Романов