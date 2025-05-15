Расписание выхода сериала «Дастер» со звездой «Остаться в живых»

Чемпионат.com

Уже 16 мая состоится премьера сериала «Дастер». Новое шоу от компании HBO расскажет историю первой чернокожей женщины-агента ФБР. Она отправляется на юг США, чтобы остановить преступную сеть. По пути нанимает водителя, у которого большой опыт в побегах с мест преступлений — его играет Джош Холлоуэй, Сойер из «Остаться в живых».

Расписание выхода сериала «Дастер» со звездой «Остаться в живых»
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Новое шоу от Джей Джей Абрамса будет выходить еженедельно утром по пятницам, всего в первый сезон войдёт восемь эпизодов. Финал состоится 4 июля.

Расписание выхода сериала «Дастер» от HBO

  • 1-я серия — 16 мая
  • 2-я серия — 23 мая
  • 3-я серия — 30 мая
  • 4-я серия — 6 июня
  • 5-я серия — 13 июня
  • 6-я серия — 20 июня
  • 7-я серия — 27 июня
  • 8-я серия — 4 июля
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