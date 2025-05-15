Расписание выхода сериала «Дастер» со звездой «Остаться в живых»
Уже 16 мая состоится премьера сериала «Дастер». Новое шоу от компании HBO расскажет историю первой чернокожей женщины-агента ФБР. Она отправляется на юг США, чтобы остановить преступную сеть. По пути нанимает водителя, у которого большой опыт в побегах с мест преступлений — его играет Джош Холлоуэй, Сойер из «Остаться в живых».
Новое шоу от Джей Джей Абрамса будет выходить еженедельно утром по пятницам, всего в первый сезон войдёт восемь эпизодов. Финал состоится 4 июля.
Расписание выхода сериала «Дастер» от HBO
- 1-я серия — 16 мая
- 2-я серия — 23 мая
- 3-я серия — 30 мая
- 4-я серия — 6 июня
- 5-я серия — 13 июня
- 6-я серия — 20 июня
- 7-я серия — 27 июня
- 8-я серия — 4 июля