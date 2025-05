Роберт Паттинсон и Дензел Вашингтон сыграют в триллере Here Comes the Flood

По данным Netflix, Роберт Паттинсон, Дензел Вашингтон и Дэйзи Эдгар-Джонс получили главные роли в Here Comes the Flood. Это криминальный триллер режиссёра «Города Бога» Фернанду Мейреллиш.

© Чемпионат.com

В центре сюжета ленты окажутся охранник банка, кассир и первоклассный вор, которых связывает попытка ограбления, полная обмана и интриг Другие подробности сюжета пока не раскрываются.

За сценарий будет отвечать Саймон Кинберг, известный по работе над «Людьми Икс».

Премьера фильма состоится на Netflix, но когда именно, не раскрывают. Статус картины пока тоже остаётся под вопросом: снимают ли проект, либо уже сняли, неизвестно.