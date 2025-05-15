Шахназаров прокомментировал сотрудничество России и Китая в сфере кино

Взаимодействие России и Китая в киноиндустрии имеет хорошие перспективы. Сейчас такая возможность еще не приобрела конкретики, но обе стороны остаются на связи, рассказал ТАСС генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", народный артист РФ Карен Шахназаров.

Он напомнил, что недавно китайская делегация посетила "Мосфильм". Режиссер отметил, что гости остались довольны визитом.

"Мы действительно разговаривали о возможности сотрудничества. Сказать, что это сейчас приобрело реальные очертания, еще не могу. Хотя, я думаю, что перспективы хорошие, учитывая разностороннее сближение с Китаем", - пояснил Шахназаров.

Он также подчеркнул, что в данный момент имеются договоренности о том, чтобы поддерживать связь между кинопроизводителями двух стран.