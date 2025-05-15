Скарлетт Йоханссон назвала фильм, который заслуживал номинацию на «Оскар»

Недавно Скарлетт Йоханссон побеседовала с журналистом издания Vanity Fair и выразила мнение, что фильм «Мстители: Финал» должны были номинировать на «Оскар» в категории «Лучший фильм».

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По словам актрисы, «Финал» — тот случай, когда фильм разлетелся настолько сильно, что о нём говорили вообще все. К тому же последние на данный момент «Мстители» стали одной из самых успешных картин в истории.

Этот фильм не был номинирован в категории «Лучший фильм», представляете? Это та картина, которая действительно сработала — и, кроме того, это один из самых успешных фильмов всех времён.

«Мстители: Финал» вышли в 2019 году и завершили собой 10-летнюю историю киновселенной Marvel. Следующая часть, «Мстители: Судный день» с Робертом Дауни-младшим в роли Доктора Дума, выйдет 1 мая 2026 года.