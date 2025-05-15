Остин Батлер и Джереми Аллен Уайт сыграют в триллере «Враги»

По данным издания Variety, актёры Остин Батлер и Джереми Аллен Уайт сыграют главные роли в криминальном фильме «Враги».

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Сюжет расскажет о том, как безжалостный детектив и печально известный наемный убийца сталкиваются в смертельной игре в кошки-мышки, чтобы лишь один из них вышел победителем.

Режиссером и сценаристом выступит Генри Данхэм («Противостояние в Спэрроу-Крик»). Ари Астер и Ларс Кнудсен из Square Peg будут продюсировать фильм вместе с A24 и Алехандро Де Леоном. Джош Бачов выступит в качестве исполнительного продюсера. Производство ленты начнётся в Чикаго этим летом.

Даты премьеры пока нет.