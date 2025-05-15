В России начали показывать корейский мультфильм «Царь царей»

С сегодняшнего дня в российских кинотеатрах начали показывать корейский мультфильм «Царь царей». Его уже можно посмотреть, смотрите афиши вашего города.

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События мультфильма рассказывают об отце, который раскрывает своему сыну величайшую историю мира, и то, что начинается как сказка на ночь, становится повествованием, меняющим его жизнь. Благодаря яркому воображению мальчик погружается в увлекательный мир чудес, который откроет для него непреходящую силу надежды и любви.

Трейлер мультфильма «Царь царей»

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Главные роли в проекте озвучили голливудские звёзды: Пирс Броснан («Умри, но не сейчас»), Ума Турман («Убить Билла»), Кеннет Брана («Довод»), Оскар Айзек («Дюна»), Марк Хэмилл («Звёздные войны») и другие артисты.