Режиссер Лебедев объяснил, почему пока рано снимать кино про СВО

Создание художественных фильмов о спецоперации на Украине требует временной и эмоциональной дистанции, заявил кинорежиссер Николай Лебедев, сообщает ТАСС.

По его словам, дистанция необходима, чтобы не поддаваться сиюминутному публицистическому порыву.

Автор фильмов «Легенда №17», «Экипаж» и «Кракен» отметил, что все лучшие фильмы о Великой Отечественной были сняты в 1950-е годы, когда пришло подлинное осмысление, а в годы войны снимали лишь комедийные и агитационные ленты.

«Такие истории не создаются по принципу "Давайте-ка снимем". Создание таких картин всегда сопровождается внутренним диалогом с самим собой, сложным, противоречивым», - добавил режиссер.

Ранее режиссер «Подольских курсантов» объяснил отказ снимать фильм об СВО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».