Вышел четвертый сезон мультсериала «Любовь. Смерть. Роботы»

Сегодня на Netflix вышел четвёртый сезон мультсериала «Любовь. Смерть. Роботы». Все 10 эпизодов анимационной антологии уже доступны для просмотра.

© Чемпионат.com

«Любовь. Смерть. Роботы» состоит из отдельных эпизодов, которые не связаны общим сюжетом и чаще всего создаются разными студиями. Антологию объединяет лишь тематическая связь с тремя темами из названия, хотя не в каждой серии обязательно присутствуют все три элемента.

Трейлер четвёртого сезона

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Напомним, что в России Netflix не работает, поэтому посмотреть мультсериал в стране официально не получится.