Комедийный хоррор про невидимого динозавра вышел в России

Кинопрокатная компания "Вольга" выпустила в цифровой прокат комедийный хоррор "Невидимозавр" (на самом деле The Invisible Raptor, т.е. "Невидимый Раптор", но мы согласны - так смешнее).

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Режиссёр Майк Эрмоса ("Голландская лощина") называет свой новый фильм любовным посланием франшизе "Парк Юрского периода", только для более кровожадных зрителей.

Сверхсекретный эксперимент идёт не по плану, в результате чего из лаборатории генной инженерии сбегает невидимый и очень хитрый велоцираптор. Миссия по спасению города от кровожадного хищника ложится на плечи опального палеонтолога, его бывшей девушки, чудаковатого охранника и фермера.

По словам Эрмосы, на создание фильма его вдохновил бунтарский дух комедий 1980-х и 1990-х годов, при этом отправной точкой для сюжета стали "Челюсти" Стивена Спилберга.

"Есть что-то вневременное в страхе того, чего ты не видишь", - считает постановщик.

Роли в фильме исполнили Майк Кейпс ("Земля гангстеров"), Дэвид Шакелфорд ("Заводила"), Кэйтлин МакХью ("Случайный тропический рай"), Шон Эстин ("Властелин колец") и другие.