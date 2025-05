Майкл Сера снимет абсурдистскую комедию с Памелой Андерсон

Звезда "SuperПерцев" и "Скотта Пилигрима против всех" Майкл Сера дебютирует в режиссуре полнометражной комедией "Любовь - не ответ" (Love is Not the Answer). Об этом сообщает издание Variety.

В картине снимутся Памела Андерсон ("Шоугёрл", "Голый пистолет"), Джейми Дорнан ("50 оттенков серого"), Стив Куган ("Ужин") и Фред Хехингер ("Гладиатор 2"). Детали сюжета и дата релиза неизвестны.

Как отмечается в пресс-релизе, зрителей ждёт "непредсказуемая абсурдистская комедия на грани комедии и трагедии, исследующая современное одиночество и поиск отношений".

До конца 2025 года Сера появится на экранах в "Финикийской схеме" Уэса Андерсона и в антиутопии Эдгара Райта "Бегущий человек" - новой адаптации романа Стивена Кинга.