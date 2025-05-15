Уэс Андерсон рассказал о работе над фильмом «Финикийская схема»

Американский режиссер Уэс Андерсон в интервью The Hollywood Reporter отметил, что впервые представил идею фильма «Финикийская схема» еще в 2021 году.

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По словам режиссера, он рассказал о своей задумке актеру Бенисио Дель Торо, которого изначально видел в роли ключевого персонажа фильма. Андерсон также уточнил, что сразу обращается к актерам, если видит их героями своих картин, даже если работа над сценарием еще не завершена.

При этом не все артисты, представленные в новом фильме режиссера, были приглашены на роли. К примеру, Миу Триплтон для проекта подбирали через кастинг, актриса смогла обойти сотни претенденток.

Новый фильм Андрерсона будет представлен в основной программе 78-ого Каннского кинофестиваля, напоминает «Радиоточка НСН».