Минкультуры не будет выдавать прокатные удостоверения ряду фильмов

Министерство культуры РФ будет отказывать в выдаче прокатного удостоверения фильмам, в которых присутствует пропаганда отказа от деторождения. Это следует из приказа ведомства, опубликованного на портале правовой информации.

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Изменения вносятся в подпункт "в" пункта 19 приказа Минкультуры РФ о порядке выдачи прокатного удостоверения. Согласно действующей редакции документа, сейчас прокатные удостоверения не выдаются картинам, которые в том числе пропагандируют порнографию, насилие и жестокость, нетрадиционные сексуальные предпочтения и смену пола. Это положение дополнят пропагандой "отказа деторождения".

Приказ вступит в силу 1 сентября 2025 года и будет действовать пять лет, следует из документа.

Как ранее сообщал директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Дмитрий Давиденко, с июня 2024 года Минкультуры совместно с комитетом Госдумы по культуре, Советом Федерации и администрацией президента РФ готовит поправки в законодательство в части выдачи прокатных удостоверений. Давиденко отмечал, что "при выдаче прокатного удостоверения нужно учитывать соответствие контента российским традиционным ценностям".