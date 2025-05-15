В кинотеатрах России вышла дорожная мелодрама «Туда» с Петром Федоровым

15 мая состоялась премьера фильма «Туда». Мелодраму с Петром Фёдоровым уже можно посмотреть в кинотеатрах России.

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Лента рассказывает историю Вадима, который привык ездить и жить по навигатору. У Веры жизнь — одно большое приключение. Две противоположности, пять живописных городов, 1500 км на обычном городском такси и миллион эмоций на пути друг к другу.

Также в актёрский состав вошли Ирина Старшенбаум («Огниво»), Алексей Серебряков («Анора»), Евгения Добровольская («Небесный суд») и другие. Кресло режиссёра занял Иван Петухов («Прощание с иллюзиями»). За производство ленты отвечали Bazelevs и «Кинопоиск».

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