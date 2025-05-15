Начались съемки новой кулинарной комедии от создателей «Кухни»‎

На телеканале СТС готовится новая гастрономическая комедия "Кулинарный техникум" от создателей популярнейшей "Кухни" и известной фэнтезийной франшизы "Последний богатырь".

© Российская Газета

В главных ролях - Роман Маякин и Владислав Ветров. Опубликованы первые фото со съёмочной площадки.

По сюжету в городе Староозёрске столичного шеф-повара Славу Виноградова (Маякин) ждёт не только отец (Владислав Ветров), завуч местного кулинарного техникума, но и семнадцатилетний сын (Тимофей Кочнев), о котором он не знал. Теперь модный шеф-повар становится преподавателем учебного заведения в родной провинции.

Режиссёр - Димитрий Ян.

В ролях также: Тимофей Кочнев, Кристина Строителева, Ася Борисова, Денис Яковлев, Марина Доможирова, Ольга Чудакова, Елизавета Гончаренко, Роман Богданов и другие.

Планируется 17 серий по 24 минуты.