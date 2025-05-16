Опубликован трейлер фильма «На вершине горы»

Компания HBO представила полноценный трейлер фильма Mountainhead («На вершине горы»). Премьера драматической ленты от автора «Наследников» Джесси Армстронга состоится 31 мая в онлайн-кинотеатре HBO Max.

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Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

Будущий фильм расскажет историю группы друзей-миллиардеров, которые временно живут в особняке около вершины горы. События ленты разворачиваются во время глобального финансового кризиса, вызванного разработками в области нейросетей, и теперь друзьям необходимо придумать, что им делать дальше.

Главные роли в проекте сыграли Стив Карелл («Офис»), Джейсон Шварцман («Остров собак»), Рами Юссеф («Бедные-несчастные») и Кори Майкл Смит («Человек на Луне»).