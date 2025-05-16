Опубликован трейлер фильма «На вершине горы»

Вышел большой трейлер драмы «На вершине горы» от автора «Наследников» со Стивом Кареллом
Компания HBO представила полноценный трейлер фильма Mountainhead («На вершине горы»). Премьера драматической ленты от автора «Наследников» Джесси Армстронга состоится 31 мая в онлайн-кинотеатре HBO Max.
Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.
Будущий фильм расскажет историю группы друзей-миллиардеров, которые временно живут в особняке около вершины горы. События ленты разворачиваются во время глобального финансового кризиса, вызванного разработками в области нейросетей, и теперь друзьям необходимо придумать, что им делать дальше.
Главные роли в проекте сыграли Стив Карелл («Офис»), Джейсон Шварцман («Остров собак»), Рами Юссеф («Бедные-несчастные») и Кори Майкл Смит («Человек на Луне»).