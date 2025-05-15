Фильм «Назад в будущее» вышел в 1985 году и отправил главных героев в далекий, по тем меркам, 2015 год. Авторы картины фантазировали о летающих машинах, самозавязывающихся кроссовках, скейтбордах без колес и погоде с точным расписанием. Многие из этих изобретений так и остались фантастикой, но некоторые предсказания оказались удивительно точными.

В одной из сцен Марти МакФлай общается с коллегой по видеосвязи – тогда это выглядело как фантастика, но спустя всего десять лет после выхода фильма появился Skype, а затем видеозвонки стали обыденностью. Также в доме МакФлая – тонкий телевизор на стене: в 2015-м такие экраны уже стали обычным явлением.

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Также в фильме появляется устройство, напоминающее планшет со сканером отпечатков пальцев – технология, ставшая нормой в смартфонах. А умные очки у детей Марти выглядят как предвестники современных VR-устройств.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @callmedemid.