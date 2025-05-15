Германика показала постер боди-хоррора с Якубовичем

Появился постер нового боди-хоррора под названием «Ням-ням» с участием ведущего Леонида Якубовича. Его опубликовала в четверг, 15 мая, режиссер фильма Валерия Гайя Германика.

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На нем изображен ведущий с топором на фоне связанных девушек, написала режиссер в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что с легендарным ведущем «Поле Чудес» в мини-сериале сыграет Мария Кончаловская. Уточнялось, что фильм будет вдохновлен голливудской «Субстанцией». Актриса Деми Мур, сыгравшая в оригинальной версии, была номинирована на премию «Оскар» в 2025 году впервые за 46 лет работы в Голливуде. Она оказалась в списке номинантов в категории «Лучшая женская роль второго плана».

До этого художник по нейросетям Александр Доброкотов сгенерировал видеоролик, в котором телепередачу «Поле Чудес» перерисовали в стиле японских мультипликационных фильмов в жанре аниме.

До этого Минкульта РФ выпустил приказ исходя из которого следует, что прокатные удостоверения не будут выдаваться фильмам, содержащим порнографию, сцены насилия, жестокости и чайлдфри.