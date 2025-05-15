Расписание выхода криминального сериала «Чужие деньги»
15 мая состоялась премьера криминального сериала «Чужие деньги». Проект рассказывает о том, как босс криптомафии находит себе двойника для защиты. Однако дело принимает неожиданный оборот — сам бизнесмен погибает, а неудачника из провинции принимают за настоящего босса. Теперь двойнику предстоит примерить на себя новую роль уже полноценно.
В первый сезон шоу войдёт 10 эпизодов — их будут выпускать по два эпизода еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатрах Start и «Иви». Финал состоится 5 июня.
Расписание выхода криминального сериала «Чужие деньги»
1-я серия — 15 мая
2-я серия — 15 мая
3-я серия — 15 мая
4-я серия — 15 мая
5-я серия — 22 мая
6-я серия — 22 мая
7-я серия — 29 мая
8-я серия — 29 мая
9-я серия — 5 июня
10-я серия — 5 июня