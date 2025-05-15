Как трюки Тома Круза привели новую часть «Миссии невыполнимой» к триумфу

Нина Ромодановская рассказала НСН, почему фанаты франшизы «Миссия невыполнима» точно захотят посмотреть новую часть на большом экране.

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Ностальгия и невероятные трюки, которые Том Круз демонстрирует в восьмом фильме «Миссия невыполнима», повышают шансы ленты на успех в мировом прокате, что подтвердила и реакция зрителей 78-ого Каннского кинофестиваля, отметила в беседе с НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.

Ранее «Миссия невыполнима: Финальная расплата» сорвала громкие овации на премьере в Каннах. По данным СМИ, зрители, аплодировали Тому Крузу стоя не меньше пяти минут после просмотра, некоторые источники также утверждают, что аплодисменты продлились целых семь минут. Как отметила Ромодановская, живой отклик аудитории был заметен и во время кинопоказа.

«Я смотрела фильм в Гранд-театре "Люмьер" вместе с группой и с Томом Крузом. Зрители после показа аплодировали очень бурно. Вообще в процессе просмотра, когда на экране появлялись знакомые персонажи или Том Круз справлялся со сложными трюками, аудитория реагировала очень эмоционально, хлопала. Был живой отклик зрителя на все, что происходило в фильме. Картина, на мой взгляд, получилась очень ностальгической. Название "Последняя расплата" намекает на последнюю часть истории франшизы. Очень похоже на это, поскольку в фильме развязались все узелочки, которые были завязаны в предыдущих частях», – рассказала она.

Согласно представленным трейлерам, в новом фильме Тому Крузу предстоит множество трюков, включая прыжок с парашютом с обрыва вниз головой и погружение в воду. Собеседница НСН также подтвердила, что новый фильм будет очень зрелищным.

«"Миссия невыполнима" - очень известная франшиза, Том Круз многое делает для ее раскрутки. Конечно, его самостоятельные трюки, через которые потом продвигается картина, сильно помогают. Учитывая возраст актера, это вызывает уважение. Новая часть получилась очень зрелищная, как и всегда», – уточнила Ромодановская.

По ее словам, ностальгия и трюки позволят картине претендовать на хорошие сборы. При этом седьмая часть франшизы в прокате показала скромные цифры: при бюджете в 291 миллион долларов заработала 571,1 миллиона долларов.

«Есть ощущение, что хронометраж почти в три часа – фестивальная версия картины, для проката ее могут подрезать. Кроме того, важно отметить, что предыдущая часть была одна из ряда, а новый фильм – это завершение. Аудитория, которая любит франшизу, и смотрит ее в течение почти 30 лет, конечно, придет посмотреть "Последнюю расплату". Не исключаю, что эта часть будет прибыльнее предыдущей», – заявила главный редактор портала «ПрофиСинема».

Восьмая часть франшизы «Миссия невыполнима» уже получила 89% одобрительных отзывов на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes. Среди сильных сторон фильма критики выделили актерскую игру Тома Круза, а также множество экшен-сцен. В американский прокат боевик выйдет 23 мая 2025 года, но в Великобритании и Франции картину покажут уже 21 мая, напоминает «Радиоточка НСН».