Какие актеры играют в сериале «Этернавт»

Какие актёры играют в сериале «Этернавт»
На Netflix прогремел новый сериал «Этернавт», который сняли по мотивам аргентинского одноимённого комикса. В России про оригинал мало кто слышал, да и по миру тоже, поэтому и до выхода адаптации про неё никто ничего особо не знал. Но вот уже две недели шоу штурмует телевизоры зрителей.
Многих теперь интересует, а какие актёры сыграли в шоу — на этот вопрос мы сейчас и ответим.
- Рикардо Дарин — Хуан.
- Карла Петерсон — Елена.
- Сезар Тронкосо — Фавалли.
- Андреа Пьетра — Анна.
- Ариэль Сталтари — Омар.
- Марсело Субиотто — Лукас.
- Клаудио Мартинес Бель — Поляк.
- Орианна Карденас — Инга.
Официально сериал «Этернавт» в России не вышел: в мире шоу доступно на Netflix.