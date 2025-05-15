Какие актеры играют в сериале «Этернавт»

На Netflix прогремел новый сериал «Этернавт», который сняли по мотивам аргентинского одноимённого комикса. В России про оригинал мало кто слышал, да и по миру тоже, поэтому и до выхода адаптации про неё никто ничего особо не знал. Но вот уже две недели шоу штурмует телевизоры зрителей.

© Чемпионат.com

Многих теперь интересует, а какие актёры сыграли в шоу — на этот вопрос мы сейчас и ответим.

Рикардо Дарин — Хуан.

Карла Петерсон — Елена.

Сезар Тронкосо — Фавалли.

Андреа Пьетра — Анна.

Ариэль Сталтари — Омар.

Марсело Субиотто — Лукас.

Клаудио Мартинес Бель — Поляк.

Орианна Карденас — Инга.

Официально сериал «Этернавт» в России не вышел: в мире шоу доступно на Netflix.