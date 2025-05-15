«Это мой манифест». Германика рассказала про боди-хоррор с Якубовичем

Ведущий Леонид Якубович легко согласился на съемки боди-хоррора «Ням-Ням», потому что он «мегакрутой актер». Об этом в четверг, 15 мая, заявила режиссер сериала Валерия Гайя Германика.

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«Это все мой личный манифест, я и мое кино — мы идем вместе в люди. Ура. Я устала от рамок, я пришла в кино, чтобы делать кино, и даже если мне не дадут прокатку, я буду выкладывать в интернет», — сказала режиссер.

Она добавила, что это совместный проект с актером Антоном Ривалем. Они придумали сюжет, а Риваль написал сценарий. С самого начала текст делали под Якубовича, потому что он «мегакрутой актер». По словам Германики, ведущего давно ждет крутое кино.

Насчет персонажа Якубовича она сказала: «Образ не такой простой, но он злодей», передает Подъем.

Ранее появился постер сериала, где изображен Якубович с топором на фоне связанных девушек. Также недавно стало известно, что с легендарным ведущем «Поле Чудес» в мини-сериале сыграет Мария Кончаловская. Сам проект уже называют русской версией голливудского хоррора с Деми Мур «Субстанция».