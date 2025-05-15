Средняя стоимость билета в кинотеатр вырастет

Средняя стоимость билета в кинотеатр достигла 410 рублей. При этом уже в прошлом году себестоимость показа была выше. Об этом рассказал на выставке-конференции Mallpic в Сочи председатель "Ассоциации владельцев кинотеатров" Алексей Воронков.

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Уже в июне прошлого года себестоимость показа фильма в кинотеатра была 416 рублей в пересчете на один билет. Если цена ниже, то это либо субсидированный кинотеатр, либо кинотеатр, который не вкладывается в реновацию.

Тем не менее сейчас средняя цена билета составляет 410 рублей (с учетом дешевых утренних и дорогих вечерних билетов). За год она более-менее поднимется до 500 рублей, считает Воронков.

При этом еще 10-20% кинотеатров в ближайшее время закроются, рассказал Воронков.