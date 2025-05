Кто сыграет в фильме об ограблении «Надвигается потоп»

Дензел Вашингтон, Роберт Паттинсон и Дэйзи Эдгар-Джонс сыграют главные роли в фильме об ограблении «Надвигается потоп» (Here Comes the Flood) для Netflix. Как сообщает Variety, режиссером проекта стал номинант на премию «Оскар» Фернанду Мейреллиш («Два папы», «Город бога»), сценарий написал Саймон Кинберг («Мистер и миссис Смит», «Значит, война»).

Фильм расскажет историю охранника банка, который замышляет ограбление вместе с опытным вором, а также о взлете и падении его отношений с банковским кассиром и о серии неожиданных поворотов событий, которые раскрывают мошенническую игру, лежащую в основе всего этого.