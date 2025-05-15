Расписание выхода серий сериала «Этернавт»

У сериала «Этернавт» вышло шесть эпизодов — это весь первый сезон, и он уже полностью вышел. Если вы заинтересованы в продолжении, то не переживайте, шоу получит второй сезон: Netflix уже заказал создание последующих серий.

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Расписание выхода «Этернавта»

1-я серия — 30 апреля.

2-я серия — 30 апреля.

3-я серия — 30 апреля.

4-я серия — 30 апреля.

5-я серия — 30 апреля.

6-я серия — 30 апреля.

«Этернавт» рассказывает о снегопаде в Буэнос-Айресе, который уносит миллионы жизней. Однако быстро выясняется, что это лишь первая стадия в череде таинственных событий, происходящих в стране. Это и предстоит выяснить главным героям, которые оказываются посреди огромного кошмара.