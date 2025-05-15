Депутат Буцкая оценила новую инициативу Минкульта

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая положительно оценила предложенную Министерством культуры инициативу об отказе выдавать прокатные удостоверения фильмам, в которых присутствует пропаганда отказа от деторождения. В беседе с URA.RU депутат заявила, что в данном случае ее смущает только одно.

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«Это прекрасная инициатива, мы идем по правильному пути. Единственное, что смущает — ограничение этого пятью годами. Хочется верить, что и через пять лет эта норма в данном документе останется. Потому что за это время мы точно не решим демографический вопрос», — пояснила собеседница агентства.

Буцкая подчеркнула, что сейчас стоит пристально оценить то, что транслируется у нас на телеэкранах и сделать определенные выводы. По мнению депутата, хоть сейчас в российский прокат и выходит много хороших семейных картин, например, «Чебурашка», но этого недостаточно.

«Посмотрите, какие фильмы в последнее время у нас крутятся по телевизору. Это раньше было, что "взрослые" фильмы транслируются после 22 часов, а сейчас они нон-стопом идут. Хочется просто ребенка не подпускать к телевизору, хотя у них сейчас другие средства получения информации. Нам нужно работать с демографией, для этого недостаточно семейных фильмов, нужно также снимать семейные сериалы», — убеждена парламентарий.

Сегодня согласно действующей редакции документа, прокатные удостоверения не выдаются картинам, которые в том числе пропагандируют порнографию, насилие и жестокость, нетрадиционные сексуальные предпочтения и смену пола. Это положение дополнят пропагандой «отказа деторождения». Приказ вступит в силу 1 сентября 2025 года и будет действовать пять лет.