Культовый фильм «Питер FM» возвращается в кинотеатры

3 июля 2025 года культовая лирическая комедия «Питер FM» режиссера Оксаны Бычковой возвращается на большие экраны. Фильм, ставший символом романтики нулевых, с Евгением Цыгановым и Екатериной Федуловой в главных ролях, вновь приглашает зрителей погрузиться в атмосферу Санкт-Петербурга.

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История, которая трогает сердце

В центре сюжета — история Маши и Максима, двух молодых людей, чьи жизни переплетаются благодаря счастливому стечению обстоятельств. Маша, диджей на популярной радиостанции, готовится к свадьбе с бывшим одноклассником Костей, но сомневается, тот ли он человек, с кем она хочет связать будущее. Максим, талантливый архитектор, получает предложение о работе в Германии после победы в международном конкурсе, но его сердце удерживает в Питере тоска по прошлой любви. Их пути могли никогда не пересечься, если бы не потерянный Машей телефон, который случайно находит Максим.

Эта простая, но удивительно душевная история разворачивается на фоне живописного Петербурга — города, который становится не просто декорацией, а полноправным героем фильма. Случайная находка запускает цепочку событий, где каждый шаг приближает героев к ответам на вопросы: следовать ли ожиданиям или довериться сердцу?

Петербург как вдохновение

Одна из причин, почему «Питер FM» так полюбился зрителям, — это его атмосфера. Фильм снят в самых узнаваемых уголках Санкт-Петербурга: на набережных Фонтанки и Мойки, на шумном Невском проспекте, в уютной Петроградской стороне и на улице Белинского. Питер в картине — это город, полный романтики, случайных встреч и возможностей.

Музыкальное сопровождение усиливает магию фильма. Саундтрек с хитами «Мумий Тролля», «Bad Balance», Krec и Ассаи идеально передает дух времени и настроение героев. Эти мелодии, знакомые многим с юности, возвращают зрителей в эпоху, когда мобильные телефоны были редкостью, а случайная встреча могла изменить всё.

Актерский состав

«Питер FM» — это не только история и атмосфера, но и блестящий актерский состав. Главные роли исполнили Екатерина Федулова и Евгений Цыганов. Им вторят Алексей Барабаш, Ирина Рахманова, Кирилл Пирогов, Наталья Рева, Александр Баширов, Андрей Краско, Владимир Машков и другие.

Сценарий, написанный Оксаной Бычковой совместно с Наной Гринштейн, балансирует между легкостью комедии и глубиной жизненных дилемм. Диалоги звучат естественно, а ситуации, в которые попадают герои, близки каждому, кто хоть раз сомневался в своем выборе.

Почему стоит пересмотреть?

Возвращение «Питер FM» в кинотеатры — это не просто повод для ностальгии. Фильм остается актуальным благодаря своей универсальной теме: поиску себя и смелости следовать за мечтой. История Маши и Максима напоминает, что жизнь полна неожиданностей, и иногда случайность — это знак судьбы. На большом экране картина заиграет новыми красками, позволяя зрителям заново пережить эмоции и, возможно, взглянуть на нее другими глазами.

Для тех, кто впервые познакомится с фильмом, «Питер FM» станет открытием — легкой, но трогательной историей о любви, выборе и городе, который соединяет сердца.