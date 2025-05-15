У фильма "Домовенок Кузя" появится продолжение

У фильма "Кинокомпании братьев Андреасян" "Домовёнок Кузя" будет сиквел.

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Об этом корреспонденту "РГ" Сусанне Альпериной рассказала юная актриса София Петрова, исполнительница главной роли - Наташи, перед показом ленты в Русском доме в Берлине, который проходит сегодня.

По словам Софии, снимать начали буквально на днях. Она обещает, что продолжение будет "ещё веселее и интереснее".

"Домовёнок Кузя", снятый по мотивам книг Татьяны Александровой, заработал в российском прокате свыше миллиарда рублей.