Россия готовит два совместных проекта с Болливудом

Два совместных кинопроекта с Болливудом находятся в стадии обсуждения. Об этом сообщил генеральный директор холдинга "Газпром-Медиа" Александр Жаров на XVI международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum".

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«Буквально две недели назад я вернулся из Индии, из Мумбаи, где премьер-министр Нарендра Моди проводил первый Всемирный саммит развлекательных технологий WAVES и сам выступал там. И мы наметили точки соприкосновения по возвращению Болливуда в нашу страну. <..> Тот культурный базис, который объединяет наши страны, совершенно точно надо развивать. Я делаю большую ставку на совместное производство фильма с Болливудом. Два проекта сейчас находятся в обсуждении», — сказал он на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Культура и традиционные духовно-нравственные ценности".

Жаров напомнил, что в сентябре начнется совместное производство холдинга "Газпром-Медиа" и китайской компании Xicheng Media Company военного фильма под рабочим названием "Союзники", который расскажет об участии советских летчиков в Японо-китайской войне 1937 - 1945 годов. Он подчеркнул, что Китай и Индия - это крупнейшие страны мира по численности населения, и, следовательно, с наибольшей аудиторией, с которой необходимо говорить о традиционных духовно-нравственных ценностях, которые объединяют наши страны.

XVI международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. Запланировано порядка 200 мероприятий.

ТАСС - генеральный информационный партнер.