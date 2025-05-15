Режиссер Переверзев рассказал о русской культуре в Каннах

Режиссер Валерий Переверзев рассказал НСН об атмосфере на Каннском фестивале, заверив, что причины его пребывания на событии станут известны 19 мая.

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Российские кинодеятели сохраняют возможность продвигать свою работу на Каннском фестивале, заявил в интервью НСН режиссер фильма «Брат 3» Валерий Переверзев, который сейчас находится на событии. По его словам, множество представителей киноиндустрии сегодня готовы работать с режиссерами из России, хотя политика пока осложняет любое сотрудничество.

78-й Каннский кинофестиваль открылся во Франции 13 мая. В основную программу вошло 19 фильмов, включая новую работу Уэса Андерсона «Финикийская схема». Вне конкурса в Каннах также покажут картину Кирилла Серебренникова «Исчезновение Йозефа Менгеле», главную роль в котором исполнил Аугуст Диль. Переверзев уточнил, что интерес к русской культуре на фестивале сохраняется.

«Мне не терпится рассказать, чем я тут занимаюсь, но сделаю я это 19 мая. Пока – смотрю кино, встречаюсь с коллегами по киноиндустрии, друзьями и партнерами. Мы придумываем новые проекты, говорим о новых киноходах. Это невероятна атмосфера. Интерес к русской культуре и кинематографу не пропал, огромное количество людей по-прежнему заинтересовано в сотрудничестве. Все ждут разрешения различных политических ситуаций, когда что-то наладится. Ничего не поменялось, единственное – в Каннах нет русского павильона и возможности представлять те или иные проекты именно от лица Российской Федерации. Частным образом российские кинокомпании и режиссеры спокойно коммуницируют со всеми, нет никаких проблем», – отметил он.

Режиссер также уточнил, что в этом году летел в Канны через Грузию, но столь сложная логистика не напугала.

«Мы уже привыкли тратить по 9-10 часов на перелеты, которые прежде занимали 3 часа, ничего страшного. Огромное количество стран осуществляют комфортные транзиты. Кто-то летит Дубай, кто-то – через Армению, кто-то через Турцию, я летел через Грузию. Летать можно комфортно, недорого, но долго, к этому привыкаешь. Плюс, мы помним, что настоящие герои всегда идут в обход», – поделился собеседник НСН.

Ранее главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская рассказала «Радиоточке НСН», что программа Каннского фестиваля в 2025 году отразит срез современного мирового кинопроцесса, а премьера картины «Миссия невыполнима: Финальная расплата» с Томом Крузом привлечет дополнительное внимание к событию.