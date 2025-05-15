Режиссер Переверзев рассказал о русской культуре в Каннах

«Настоящие герои идут в обход»: Режиссер Переверзев о русской культуре в Каннах
Режиссер Валерий Переверзев рассказал НСН об атмосфере на Каннском фестивале, заверив, что причины его пребывания на событии станут известны 19 мая.
Российские кинодеятели сохраняют возможность продвигать свою работу на Каннском фестивале, заявил в интервью НСН режиссер фильма «Брат 3» Валерий Переверзев, который сейчас находится на событии. По его словам, множество представителей киноиндустрии сегодня готовы работать с режиссерами из России, хотя политика пока осложняет любое сотрудничество.
78-й Каннский кинофестиваль открылся во Франции 13 мая. В основную программу вошло 19 фильмов, включая новую работу Уэса Андерсона «Финикийская схема». Вне конкурса в Каннах также покажут картину Кирилла Серебренникова «Исчезновение Йозефа Менгеле», главную роль в котором исполнил Аугуст Диль. Переверзев уточнил, что интерес к русской культуре на фестивале сохраняется.
«Мне не терпится рассказать, чем я тут занимаюсь, но сделаю я это 19 мая. Пока – смотрю кино, встречаюсь с коллегами по киноиндустрии, друзьями и партнерами. Мы придумываем новые проекты, говорим о новых киноходах. Это невероятна атмосфера. Интерес к русской культуре и кинематографу не пропал, огромное количество людей по-прежнему заинтересовано в сотрудничестве. Все ждут разрешения различных политических ситуаций, когда что-то наладится. Ничего не поменялось, единственное – в Каннах нет русского павильона и возможности представлять те или иные проекты именно от лица Российской Федерации. Частным образом российские кинокомпании и режиссеры спокойно коммуницируют со всеми, нет никаких проблем», – отметил он.
Режиссер также уточнил, что в этом году летел в Канны через Грузию, но столь сложная логистика не напугала.
«Мы уже привыкли тратить по 9-10 часов на перелеты, которые прежде занимали 3 часа, ничего страшного. Огромное количество стран осуществляют комфортные транзиты. Кто-то летит Дубай, кто-то – через Армению, кто-то через Турцию, я летел через Грузию. Летать можно комфортно, недорого, но долго, к этому привыкаешь. Плюс, мы помним, что настоящие герои всегда идут в обход», – поделился собеседник НСН.
Ранее главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская рассказала «Радиоточке НСН», что программа Каннского фестиваля в 2025 году отразит срез современного мирового кинопроцесса, а премьера картины «Миссия невыполнима: Финальная расплата» с Томом Крузом привлечет дополнительное внимание к событию.