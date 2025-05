Что известно о фильме «Пять ночей с Фредди 2»

После успеха экранизации знаменитой хоррор-франшизы «Пять ночей с Фредди» киностудии Blumhouse Productions и Universal Pictures решили выпустить сиквел фильма. Он выйдет в прокат в конце 2025 года. «Лента.ру» рассказывает, когда ждать релиза, кто сыграет в новой картине и что нужно знать о серии жутких видеоигр.

© Lenta.ru

«Пять ночей с Фредди 2»: главное о фильме

Год выхода: 2025.

2025. Страна: США.

США. Жанр: ужасы.

ужасы. Режиссер: Эмма Тамми.

Эмма Тамми. Сценаристы: Скотт Коутон, Сет Каддебэк, Эмма Тамми.

Скотт Коутон, Сет Каддебэк, Эмма Тамми. Продюсеры: Джейсон Блум, Скотт Коутон, Кристофер Х. Уорнер.

Джейсон Блум, Скотт Коутон, Кристофер Х. Уорнер. В ролях: Элизабет Лэил, Маккенна Грейс, Джош Хатчерсон, Мэттью Лиллард, Уэйн Найт, Пайпер Рубио.

«Пять ночей с Фредди 2» (Five Nights at Freddy’s 2) — предстоящий американский фильм ужасов, снятый режиссером Эммой Тамми и основанный на серии видеоигр Five Nights at Freddy’s. Сиквел картины «Пять ночей с Фредди» 2023 года и часть масштабной франшизы FNaF.

Что нужно знать о франшизе Five Nights at Freddy’s

Five Nights at Freddy’s (FNaF) — это культовая серия инди-игр в жанре хоррора, созданная американским разработчиком Скоттом Коутоном. Впервые появившись в 2014 году, игра быстро приобрела популярность благодаря пугающей атмосфере и оригинальному сюжету, полному загадок.

Первая часть была разработана после провала другой игры Коутона — Chipper & Sons Lumber Co., которую критиковали за пугающий вид персонажей. Вместо того чтобы уйти из геймдева, Скотт решил принять критику к сведению и создал полноценный хоррор.

Суть игры проста: игроку предстоит провести пять ночей в роли охранника, работающего в пиццерии Freddy Fazbear's Pizza. По вечерам там оживают аниматроники — огромные механические куклы в виде животных, угрожающие главному герою. Игроку нужно следить за ними с помощью камер, не забывать закрывать двери и бережно расходовать ограниченные ресурсы — все ради того, чтобы дожить до шести утра.

Успех первой части положил начало целой франшизе: к 2023 году было выпущено более десяти основных игр, включая:

Sister Location;

Pizzeria Simulator;

Help Wanted (VR);

Security Breach с открытым миром.

В каждой новой части расширялась механика действий, появлялись новые персонажи и постепенно раскрывалась мрачная и запутанная история о маньяке Уильяме Афтоне и ушедших в мир иной детях, чьи души обитают в аниматрониках. Со временем Five Nights at Freddy’s разрослась в целую медиафраншизу: были выпущены романы, графические новеллы, мерч, а в 2023 году — полнометражный фильм.

Сюжет первого фильма

В заброшенном детском развлекательном центре под названием «Пиццерия Фредди Фазбера» (Freddy Fazbear's Pizza) при загадочных обстоятельствах погибает охранник. На его место устраивается Майк Шмидт, согласившийся работать ночным сторожем, чтобы не потерять опеку над своей младшей сестрой Эбби.

Заступив на должность, Майк узнает, что ночью в центре оживают аниматроники.

При этом его самого мучают ночные кошмары: ему снится его младший брат Гарретт, без вести пропавший в детстве. Пытаясь разгадать тайну «Пиццерии», Майк знакомится с полицейской Ванессой.

Осторожно, спойлеры!

Оказывается, что она дочь серийного маньяка Уильяма Афтона, скрывающегося под именем Стив Рэглан и взявшего Майка на работу. Афтон, в прошлом похитивший Гарретта и других детей, спрятал их тела внутри аниматроников.

Когда духи детей пытаются забрать к себе Эбби, Майк вступает в схватку с преступником. С помощью рисунка Эбби, показывающего правду о злодее, духи освобождаются от его власти и жестоко мстят. Афтон оказывается смертельно ранен, а Майк и Эбби спасаются. В финале Ванесса впадает в кому, а Майк с Эбби пытаются вернуться к нормальной жизни.

Основные персонажи и актеры первого фильма

Майк Шмидт (Джош Хатчерсон) — главный герой; новый охранник заброшенного детского центра «Пиццерия Фредди Фазбера»;

Уильям Афтон (Мэттью Лиллард) — соучредитель Fazbear Entertainment, нанявший Майка на работу; серийный маньяк;

Ванесса Шелли (Элизабет Лэил) — сотрудница полиции и дочь Уильяма Афтона;

Эбби (Пайпер Рубио) — младшая сестра Майка, которая становится целью аниматроников;

Джейн (Мэри Стюарт Мастерсон) — тетя Майка и Эбби;

Макс (Кэт Коннер Стерлинг) — няня Эбби;

Джефф (Дэвид Линд) — брат Макс и глава преступной банды;

Гарретт (Лукас Грант) — младший брат Майка, пропавший в детстве; появляется в снах и воспоминаниях Майка.

Что известно о сиквеле фильма

Дата выхода

Дата премьеры «Пяти ночей с Фредди 2» — 5 декабря 2025 года.

В отличие от первого фильма, который вышел одновременно в кинотеатрах и на стриминге, «Пять ночей с Фредди 2» сначала будет эксклюзивно идти в кинотеатрах, прежде чем появится на онлайн-платформах.

Сюжет

Хотя точные детали сюжета пока держатся в секрете, известно, что действие развернется после событий первой части, а главный герой Майк Шмидт, вероятно, снова окажется в центре кошмара. Среди незавершенных сюжетных линий первого фильма — судьба Ванессы, находящейся в коме, и таинственное исчезновение Уильяма Афтонa.

Трейлер, представленный на выставке CinemaCon в апреле 2025 года, открывается зловещими голосами и сценой, где Майк получает записку с пугающим содержанием. В кадре мелькают обезумевшие аниматроники, новые жертвы и короткий намек на возвращение Афтонa — в какой форме он вернется, пока остается загадкой.

Тизер-трейлер к фильму:

Производство и съемочная команда

Съемки фильма начались в ноябре 2024 и завершились в феврале 2025 года. В режиссерское кресло вновь села Эмма Тамми, а сценарий написал Скотт Коутон, создатель оригинальных игр. Известно, что в фильме появятся ключевые актеры из первой части:

Джош Хатчерсон;

Элизабет Лэйл;

Пайпер Рубио;

Мэттью Лиллард.

Также к актерскому составу присоединятся Уэйн Найт, Маккенна Грейс и Тео Брионес — последний, вероятно, сыграет одного из подростков; роли других актеров пока не раскрываются.

Также СМИ сообщают, что Лиллард подписал контракт сразу на три фильма, что намекает на подготовку к масштабной франшизе, в которой будут и другие картины.