Развожаев: в РФ необходимо квотирование зарубежных фильмов

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Снятие санкций не должно привести к преобладанию зарубежных кинолент в российском прокате, для решения вопроса требуется ввести квотирование, сказал в интервью ТАСС в рамках форума "Россия - Исламский мир" в Казани глава комиссии Госсовета по культуре и традиционным духовно-нравственным ценностям, губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В РФ снова призвали ввести квоты на зарубежное кино
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"У американцев, например, есть очень четкое представление, что без их культуры вообще люди прожить не могут. Если люди не смотрят голливудское кино, они начнут страдать и свергать свои правительства, чтобы получить доступ, условно говоря, к голливудским продуктам <…> У нас не остались пустые кинотеатры. Не стало так, что нам нечего предложить зрителю, очень много талантливых за это время сделано продуктов. Даже если политическая ситуация поменяется, нас снова решат облагодетельствовать, я уверен, что надо переходить к варианту квотирования [зарубежных фильмов]", - сказал Развожаев.

По его словам, необходимость квотирования зарубежных фильмов обусловлена большим количеством вопросов к качеству этих лент. Также по мнению Развожаева, в случае снятия санкций необходимо не допустить превалирования зарубежного кино над отечественными лентами в прокате.

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Михаил Развожаев