В РФ снова призвали ввести квоты на зарубежное кино

Снятие санкций не должно привести к преобладанию зарубежных кинолент в российском прокате, для решения вопроса требуется ввести квотирование, сказал в интервью ТАСС в рамках форума "Россия - Исламский мир" в Казани глава комиссии Госсовета по культуре и традиционным духовно-нравственным ценностям, губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"У американцев, например, есть очень четкое представление, что без их культуры вообще люди прожить не могут. Если люди не смотрят голливудское кино, они начнут страдать и свергать свои правительства, чтобы получить доступ, условно говоря, к голливудским продуктам <…> У нас не остались пустые кинотеатры. Не стало так, что нам нечего предложить зрителю, очень много талантливых за это время сделано продуктов. Даже если политическая ситуация поменяется, нас снова решат облагодетельствовать, я уверен, что надо переходить к варианту квотирования [зарубежных фильмов]", - сказал Развожаев.

По его словам, необходимость квотирования зарубежных фильмов обусловлена большим количеством вопросов к качеству этих лент. Также по мнению Развожаева, в случае снятия санкций необходимо не допустить превалирования зарубежного кино над отечественными лентами в прокате.