Список фильмов для школьников вызвал споры среди режиссеров

Минпросвещения пообещало составить список из 100 лучших советских и российских фильмов для показа в школах, но предыдущий список вызвал вопросы у депутатов, а режиссеры предупреждают, что подростки не поймут советскую классику.

Минпросвещения РФ пообещало составить список из 100 лучших советских и российских художественных фильмов для школьников, как ранее поручил президент Владимир Путин. При этом оказалось, что это не такая простая задача – определиться с фильмами, которые точно стоит показывать молодому поколению.

В перечень войдут ленты, которые могут познакомить учеников с классическим кинематографом, транслируют «традиционные российские духовно-нравственные ценности» и обладают воспитательным потенциалом.

В марте Минпросвещения опубликовало список фильмов, рекомендованных для просмотра школьниками разных возрастных категорий. Тогда в списке оказалось 400 картин. В перечень вошли как советские, так и современные фильмы. Среди последних, например, «Легенда 17», «72 метра», «Салют-7», «Холоп», «Майор Гром» и даже «Онегин» Сарика Андреасяна.

Как чиновники будут сокращать список в четыре раза, пока не очень понятно. Но это не единственный вопрос, который волнует деятелей культуры. Режиссеры сомневаются, что подростки смогут оценить и понять фильмы, которые точно попадут в топ-100.

Чебурашка и Онегин

Помочь с вычеркиванием фильмов из заветного списка могут депутаты Госдумы. Ранее они составили свой список картин, рекомендованных к просмотру, в перечень вошли 220 работ. Об этом заявил народный артист РФ и депутат Николай Бурляев.

Он прошелся по списку от коллег из Минпросвещения, призвав убрать даже «Чебурашку».

«Есть то, что я предложил бы убрать из этого списка. Например, «Чебурашку», где нет ни одного положительного героя. В этот список каким-то образом также попал Сарик Андреасян, который исказил историю Онегина», — отметил он.

Вопросы к списку возникли и у первого зампред комитета Госдумы по культуре Александра Шолохова. Депутату не очень понравились современные фильмы, включенные в рекомендацию.

«Не уверен, что эти фильмы нужны, и это не старческое нытье о том, как хорошо было раньше. Любое произведение искусства должно пройти испытание временем. Я бы при составлении подобных списков ориентировался на фильмы, которые вышли хотя бы 15-20 лет назад», - сказал он, комментируя «Чебурашку» и «Онегина».

Быков и Тарковский

В разговоре с НСН Шолохов также заявил, что список фильмов, рекомендованных школьникам для просмотра, должен пробудить в них интерес к хорошему кино, и было бы неправильно обязывать детей в юном возрасте просмотреть всю классику отечественного кинематографа.

Так, например, в перечень фильмов, рекомендуемых ученикам 5–7 классов, вошли картины Андрея Тарковского «Андрей Рублев» и «Иваново детство». Как отметил Шолохов, многие работы этого режиссера являются более зрелым искусством, которое школьники могут не понять.

«Мне представляется, что фильмы Тарковского – зрелое искусство. Смотреть их должен человек с определенным жизненным опытом, тогда будет воспринимать картины, как надо. Возраст школьника может быть недостаточным для произведений, которые включаются в программу разных предметов. К примеру, если мы заставим ученика старших классов прочитать «Войну и мир» или «Тихий дон», у него, скорее всего, не появится большого желания читать», - пояснил он.

Со своей стороны, народный артист России, режиссер Александр Сокуров заявил НСН, что школьникам нужно показывать фильмы Андрея Ростоцкого, Ролана Быкова и Андрея Тарковского, однако все эти фильмы подросткам надо объяснять.

«Кино советского периода слишком сложное для современного подростка, оно слишком интеллектуальное и слишком художественное. Покажите «Чучело» Быкова, да любой фильм Быкова современным школьникам средних или даже старших классов - они просто ничего не поймут. Такие фильмы надо показывать подросткам, однако нужно, чтобы были люди, которые могут эти фильмы объяснить. После показа кино о нем нужно разговаривать, надо не бояться о нем говорить. Молодежи надо показывать фильмы Андрея Ростоцкого, Ролана Быкова, Бондарчука, Тарковского», - заключил режиссер.

С ним согласился и режиссер Алексей Герман-младший, который в беседе с НСН отметил, что советские фильмы лучше российских, однако не каждая такая картина будет понятна современным школьникам.

«В среднем наши фильмы хуже, чем советские, это так, и все это прекрасно понимают. Возможно, можно было включить и больше российских фильмов. Однако в целом ситуация такая, и ничего нового в этом нет. Не все советские фильмы будут понятны современным школьникам. Самая большая опасность, когда с молодежью говоришь на архаичном языке», - предупредил он.

Показ в школах культовых советских кинокартин поможет воспитать молодое поколение в патриотическом ключе, однако некоторые фильмы советских классиков, такие, как «Мать» Всеволода Пудовкина, современная молодежь смотреть уже не будет. Об этом НСН заявил зампред Совета при президенте России по культуре и искусству, режиссер Карен Шахназаров.

«Минпросвещения прислало мне подбор фильмов, но такие картины, которые есть в этом списке, лучше вообще не показывать детям, не знаю, кто его составлял, видимо, тот, кто ничего не понимает в кино. Например, в списке не должно быть таких лент, как “Свадьба в Малиновке” и “Человек-амфибия”», — подытожил он.

Среди картин, которые должны быть показаны подрастающему поколению, он назвал следующие: “Бриллиантовая рука” и “Кавказская пленница” Гайдая, “Любовь и голуби” и “Москва слезам не верит” Меньшова, “Иван Грозный” и “Александр Невский” Эйзенштейна, “Иваново детство” и “Солярис” Тарковского.

На заседании совета с участием президента России Владимира Путина Шахназаров ранее предложил ввести в школьную программу кинематограф. При этом российский лидер отметил, что вопрос требует пристального внимания и для принятия такого решения важно все взвесить.