Появился первый трейлер фильма «Americana» с Сидни Суини

Первый трейлер фильма «Americana» представила 15 мая 2025 года кинокомпания Lionsgate. Главные роли в экшн-комедии с элементами вестерна режиссера и сценариста Тони Тосат (для которого это дебютная работа) исполнили Сидни Суини, Пол Уолтер Хаузер, Эрик Дэйн, Зан Маккларнон, Саймон Рекс, Тоби Хасс, Харриет Сэнсом Харрис, Гэвид Мэддокс Бергман и певица Холзи.

© Кадр из фильма

По сюжету сразу несколько персонажей сражаются за обладание редким артефактом коренных американцев. После того, как предмет попадает на черный рынок, застенчивая официантка с большими мечтами (Суини) объединяется с влюбленным в нее ветераном армии (Хаузер), чтобы завладеть этой редкостью, что ставит их под прицел безжалостного преступника (Дэйн), работающего на западного торговца древностями (Рекс). Кровопролитие начинается, когда в битву вступают другие, среди которых лидер коренного народа (Маккларнон) и отчаявшаяся женщина, спасающаяся бегством от своего таинственного прошлого (Холзи) вместе с маленьким сыном (Бергман).

Премьера фильма состоялась на фестивале SXSW в 2023 году, в мировой прокат «Americana» выйдет 22 августа.