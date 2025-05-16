Фильм «Питер FM» выпустят в повторный кинопрокат

Фильм «Питер FM» режиссера Оксаны Бычковой выйдет в повторный прокат, сообщила кинопрокатная компания K24.

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Впервые картину представили в российских кинотеатрах в апреле 2006 года. Сюжет мелодрамы разворачивается, когда радиоведущая Маша однажды роняет телефон на улице, и его подбирает архитектор Максим. Парень хочет вернуть гаджет девушке, но они никак не могут встретиться. Главные роли в фильме исполнили Екатерина Федулова и Евгений Цыганов.

Действия разворачиваются в Санкт-Петербурге, и город также становится полноценным героем картины. Саундтреком фильма является песня «Вне зоны доступа» группы «Город 312», коллектив получил премию MTV за лучший саундтрек. Сама картина получила номинацию на премию «Ника» за лучшую музыку к фильму.

Лента появится в афише кинотеатров с 3 июля, передает «Радиоточка НСН».