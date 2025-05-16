Николай Лебедев ответил, способен ли ИИ к самостоятельному творчеству

Искусственный интеллект (ИИ) не является самостоятельным творцом, а лишь объединяет накопленный человечеством опыт. Такое мнение высказал режиссер Николай Лебедев в интервью ТАСС.

"Я думаю, что "клепать" одинаковое он может, но сам по себе не создает, скорее все по-новому объединяет. Искусственный интеллект строится на опыте поколений", - отметил он.

По словам Лебедева, в работе над фильмом "Кракен" ИИ применялся как вспомогательный инструмент.

"Мы использовали ИИ как подсказку на уровне деталей, которые мы могли бы подсмотреть и по-своему использовать", - рассказал режиссер.

Он подчеркнул, что кино и искусство в целом основаны на человеческой энергии и эмоции, которые невозможно воспроизвести с помощью алгоритмов.