Режиссер «Кракена» призвал постановщиков перестать «комплексовать»

Режиссёр «Кракена» Николай Лебедев в интервью ТАСС призвал российских постановщиков перестать комплексовать по каким-то причинам, связанным с тем, что в США кино снимают лучше.

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По словам Лебедева, он работал в США в начале 2000-х, и средний уровень американского кино, как оказалось, «вовсе не такой высокий». Однако режиссёру понравилось, что люди ходили на все фильмы: хорошие, средние и плохие.

Мне кажется, нам пора перестать комплексовать. В начале 2000-х я работал в США. Средний уровень американского кино вовсе не такой высокий, как кажется нам отсюда, издалека. Но мне понравилось, что у них зритель идёт в кино — на хорошее, среднее, плохое. Для них это было нормой жизни.

В России же, считает режиссёр, с 90-х годов начала превалировать идея среди населения: