Все, что нужно знать о фильме «Миссия невыполнима: Финальная расплата»

На Каннском фестивале состоялась премьера блокбастера «Миссия невыполнима: Финальная расплата», который вскоре выходит в кинотеатрах всего мира (и наверняка доберется до параллельного проката в России). Это уже восьмая картина о приключениях суперагента Итана Ханта, роль которого вновь сыграл Том Круз. «Лента.ру» рассказывает, что ждать от фильма, который может стать финалом славной шпионской франшизы.

Дата выхода: 23 мая

23 мая Страна: США, Великобритания

США, Великобритания Продолжительность: 2 часа 50 минут

2 часа 50 минут Режиссер: Кристофер Маккуорри

Кристофер Маккуорри В ролях: Том Круз, Саймон Пегг, Эсай Моралес, Винг Реймс, Анджела Бассет, Пом Клементьефф, Хэйли Этвелл

О чем фильм «Миссия невыполнима: Финальная расплата»?

Искусственный интеллект под названием «Сущность» (Entity) благополучно захватил контроль над общим ядерным потенциалом человечества и всеми новостными лентами мира. Пока люди дуреют от потоков фейковых сенсаций, секретный агент подразделения американской разведки «Миссия невыполнима» Итан Хант продолжает свою борьбу против Сущности. На повестке дня — погружение в Баренцево море, на дне которого покоится российская подлодка «Севастополь» с исходным кодом Сущности на борту.

Противостоит Ханту верный апостол всемогущей программы по имени Гэбриел — старый враг Итана, который когда-то убил его юношескую возлюбленную. Кроме того, подвиги легендарного агента мешают сразу всем мировым разведкам, которые мечтают о контроле над Сущностью. Сам же Хант прекрасно понимает опасность, которую представляет искусственный разум такой силы, и намерен покончить с ним раз и навсегда. За будущее человечества он бьется не один, а в компании верных товарищей Бенджи и Дункана, а также бывшей помощницы Гэбриела, убийцы высочайшего класса Пэрис. Кроме того, Ханту симпатизирует великолепная воровка Грейс, которую он охмурил в прошлом фильме.

Какие актеры сыграли в новой части «Миссия невыполнима»?

Разумеется, к роли Итана Ханта вернулся Том Круз, которого ничуть не останавливает тот факт, что летом ему исполнится 63 года. После самоубийства Джеймса Бонда в финале картины «Не время умирать» у Круза-Ханта фактически не осталось конкурентов, так что нет ни единого повода отказываться от продолжения саги. К ролям Бенджи и Дункана вернулись Саймон Пегг и Винг Реймс — тоже ветераны франшизы. Реймс и вовсе ассистирует Крузу с первого фильма, который вышел еще в 1996 году. Импозантного антагониста сыграл ровесник Тома Эсай Моралес — это отличный злодей, так что прощаться с ним (как того требуют законы жанра) даже немного жалко. Кроме того, не стоит забывать о комическом измерении, за которое (помимо Пегга) отвечает Шей Уигэм в роли агента спецслужб, тщетно догоняющего Ханта.

Впрочем, «Миссия» никогда не была чисто мужской историей, так что мужскому ансамблю противопоставлен женский. Чисто технически его возглавляет Анджела Бассет в роли президента США, которая, поскольку терять уже нечего, собирается начать гробить человечество собственными ядерными ударами. Однако преимущественно девушки все-таки на стороне добра. Так Грейс играет Хэйли Этвелл (когда-то актриса уже была возлюбленной Капитана Америки, так что опыт есть), а Пом Клементьефф вернулась к роли французской убийцы Пэрис, которую Хант прозорливо не стал убивать в прошлой серии.

Как создавалась «Финальная расплата»?

Первоначально восьмой фильм из серии «Миссия невыполнима» должен был называться «Смертельная расплата 2», однако первая «Смертельная расплата» не оправдала надежд студии Paramount — сборы составили всего 571 миллион долларов при бюджете в 291 миллион. В итоге заглавие решено было поменять, тем более что Том Круз еще перед прошлым фильмом обмолвился, что новая дилогия может стать финалом истории Итана Ханта. Перед премьерой «Финальной расплаты» он, впрочем, сообщил, что готов возвращаться к своему герою еще лет двадцать — как Харрисон Форд к Индиане Джонсу. Финансовая сторона вопроса может стать препятствием на пути благородного порыва. Из-за многочисленных переносов съемок, связанных с пандемией и забастовками, бюджет новой ленты составил 400 миллионов долларов. Чтобы просто окупиться, фильму нужно собрать в прокате 800 миллионов — достойная задача для Круза, которому на седьмом десятке и целого мира мало. «Финальная расплата», может, и не станет последним фильмом киносериала «Миссия невыполнима», но точно задумана как генеральная репетиция вечеринки по случаю конца света.

Повинуясь избранному пафосу, режиссер Кристофер Маккуорри (он поставил последние четыре «Миссии») и соавтор сценария Эрик Йендерсен насытили сюжет многочисленными отсылками к предыдущим семи фильмам. Хронометраж «Финальной расплаты» в итоге составил без малого три часа — это действительно долгое прощание. Главным же элементом рецепта франшизы по-прежнему остаются трюки — прошлая серия, как известно, целиком родилась из сцены, в которой Хант прыгает на мотоцикле со скалы. На сей раз Маккуорри, Йендерсен и Круз приготовили не только вынесенный на постер полет на крыле биплана, но и погружение на дно морское, которое уже называют кульминационной сценой. Все трюки Круз, как водится, выполнил самостоятельно. На сей раз его примеру в полной мере последовал и Эсай Моралес.

Что говорят о фильме «Миссия невыполнима: Финальная расплата»?

После каннской премьеры критики остались довольны новой «Миссией» — рейтинг «свежести» фильма на сайте Rotten Tomatoes составляет солидные 84 процента. Питер Брэдшоу из британской Guardian восхищается тем, как «Финальной расплате» удается оставаться глупой и при этом безумно интересной.

Дэвид Эрлих из IndieWire, напротив, считает, что отделение Ханта от его команды, на котором отчасти строится новый сюжет, лишило фильм необходимого баланса. Впрочем, более или менее все критики сходятся в том, что трюковые сцены по-прежнему захватывают, а монтаж сцен из прошлых фильмов обязательно разбудит сентиментальные чувства фанатов.

Когда выйдет «Миссия невыполнима: Финальная расплата»?

В американский прокат «Финальная расплата» выйдет 23 мая. В российском параллельном прокате восьмую «Миссию» обещают начать показывать уже 31 мая.