16 мая состоялась премьера фильма ужасов «Пункт назначения: Кровные узы». Шестую часть культовой серии уже можно посмотреть в мировых кинотеатрах, а до России лента доберётся примерно через неделю неофициальными способами.

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Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros.

«Кровные узы» продолжат сюжет предыдущих фильмов, которые рассказывали о странных смертях, преследующих группы людей. В новом фильме главной героиней выступает студентка Стефани, которая выясняет, что её бабушка когда-то спасла множество жизней благодаря видению. Стефани предстоит разобраться в произошедшем и защитить уже своих близких.

Ранее шестая часть «Пункта назначения» получила самые высокие оценки от критиков, а эксперты предрекают хоррору рекордные сборы в серии.