Стартовал сериал «Киллербот» про уставшего андроида

16 мая состоялась премьера сериала «Киллербот» с Александром Скарсгардом. Новый оригинальный проект компании Apple уже доступен в онлайн-кинотеатре Apple TV+ — дебютные две серии можно посмотреть с русскими субтитрами.

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Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Научно-фантастический сериал основан на серии книг «Дневники Киллербота» писательницы Марты Уэллс. Проект рассказывает об андроиде, который взломал свою программу и теперь просто хочет смотреть кино, однако постоянно попадает в неприятности.

Режиссёрами адаптации выступили Пол и Крис Вайц («Американский пирог», «Мой мальчик»). В актёрский состав также вошли Давид Дастмалчян («Оппенгеймер»), Сабрина У («Начальная школа «Эбботт»»), Таттиона Джонс («Ледяные замки»), Тамара Подемски («Призраки») и другие.