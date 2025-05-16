Объявлена дата цифрового релиза фильма «Мужу привет»

Цифровая премьера мелодрамы Антона Маслова «Мужу привет» состоится в онлайн-кинотеатре Start 23 мая 2025 года. Картина по сценарию Марии Масловой, супруги режиссера, в лучших традициях советского кино рассказывает историю светлой любви, существующей вопреки обстоятельствам.

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По сюжету муж работницы загса Катерины (Юлия Пересильд) пять лет находится в коме. Врачи не дают обнадеживающих прогнозов, а Катерина продолжает его ждать и нежно любить. Дети — дочь (Екатерина Воронина) и сын (Кирилл Русин) — больше не разделяют веру матери в чудо. Неожиданная встреча с Георгием (Владимир Вдовиченков) круто меняет жизнь героини и подталкивает к решениям, которые раньше она боялась принять.

Антон Маслов:

«Это светлая, романтичная и обаятельная история со сложным конфликтом и хорошим концом. Несмотря ни на что. Сценарию этого фильма 7 лет, но сняли мы его только сейчас. Этот конфликт цеплял нас тогда, цепляет и сегодня. Мы стараемся вернуть интерес к мелодрамам в кино. Сейчас перестали снимать кино про великую любовь: она обмельчала, где-то продалась, где-то стала бытовой. Но любовь точно не стала меньше и никуда не ушла. Она ждет, притаилась на кухнях и в офисах. Ждет, пока о ней расскажут».

Юлия Пересильд:

«Моя Катерина — настоящая женщина, умеющая любить, умеющая ждать. У нее очень светлая энергия. Мне кажется, несмотря на свой возраст, а ей уже за 40 и она взрослая женщина, она до сих пор способна искренне влюбляться. Это значит, ее сердце живо. Наше кино про вечную любовь. Про любовь, встретившись с которой, ты не можешь ошибиться. Ты точно поймешь, что это именно она. И можно от нее убегать, уходить, уплывать, улетать. Но если ты уже с ней встретился, то думаю, тебе от нее уже никуда не деться».

Владимир Вдовиченков:

«Мой герой знает, что такое потери, знает, что такое одиночество. Георгий — человек, который уже что-то понимает в жизни и живет в определенной зоне комфорта. В фильме он из нее выбирается и как расцветает! Мне было интересно последить за такими изменениями персонажа, за тем, как он оттаивает».

Мелодрама «Мужу привет» стала победителем программы «Русские премьеры» на ММКФ-2025. Рецензия ИнтерМедиа на фильм.