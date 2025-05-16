Режиссер Глеб Пускепалис снимет фильм о военном враче

Режиссер Глеб Пускепалис снимет полнометражный художественный фильм "Раскаты" о военном медике, работавшем в зоне специальной военной операции. Об этом режиссер рассказал ТАСС.

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Сценарий картины написан Алексеем Слаповским ("Участок") совместно с Александром Баршаком, также выступившим продюсером картины. По сюжету, врач после трагических событий на передовой приезжает в небольшой поселок у моря, где живет вдова его боевого товарища. Пережитая потеря сближает их, однако оба пытаются разобраться в чувствах, появившихся на фоне общей боли. В картине снимутся Павел Баршак, Анна Снаткина, Екатерина Екатерининская, Никита Зверев и другие. Картина станет дебютом для Пускепалиса и будет его дипломным проектом во ВГИКе.

«Этот фильм о том, как человек, выживший во время СВО, сначала пытается существовать, как и раньше - по инерции, стремясь, раз уж ему дали шанс, получить от жизни максимум удовольствия», — говорится в презентации фильма "Раскаты", который есть в распоряжении ТАСС.

Сергей Пускепалис, погибший в 2022 году, поддержал воссоединение Крыма с Россией, помогал бойцам СВО. Благодаря его непосредственному участию на фронт была передана помощь на сумму более 20 млн рублей.