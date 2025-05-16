Вышел трейлер сериала «Что-то положительное»

Первый тизер-трейлер сериала «Что-то положительное» представил 16 мая 2025 года онлайн-кинотеатр Okko. «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в восьмисерийном драмеди режиссера Ники Яковлевой исполнили Таисья Калинина, Любовь Толкалина, Кирилл Кяро, Анастасия Красовская, Денис Косиков, Тимофей Кочнев, Дина Губайдуллина и другие.

© Кадр из трейлера

В центре сюжета старшеклассница Настя (Калинина), у которой сложные отношения с семьей и сверстниками. Родители (Кяро и Толкалина) все внимание уделяют старшей успешной сестре Ангелине (Красовская) и младшему брату. Парень Марк (Косиков), в которого влюблена Настя, не воспринимает ее всерьез, а лучшая подруга слишком правильная, чтобы делиться с ней некоторыми переживаниями. Но всё меняется после бурной вечеринки, когда девушка делает тест на беременность, и он показывает две полоски. Настя уверена, что это разрушит ее жизнь, но неожиданно и Марк, и родные становятся заботливым и внимательным к ней. Девушка понимает, что беременность сделала ее более значимой для окружающих. Когда она узнает, что тест был ложным, то решает не признаваться и взять от ситуации все. Клубок лжи с каждым днем все больше запутывается, вовлекая в него всю семью Насти.

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Премьера сериала «Что-то положительное» состоится в Okko в 2025 году, дата будет объявлена позже.