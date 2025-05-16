Стартовали съемки комедии «Мистер Ноготь»

Стартовали съемки 12-серийной комедии "Мистер Ноготь" - истории о том, как 50-летний отец семейства с "золотыми руками" решается на неожиданный шаг и осваивает профессию мастера маникюра, чтобы сохранить собственный статус и свою семью.

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Главный герой Семага (Александр Робак) - мастер по росписи матрешек, человек "старой школы": любит дерево, ручной труд и порядок, в котором мужчина - глава семьи. В его послужном списке - самая миниатюрная матрешка в России. Но времена меняются, Семага теряет работу, а его жена Виолетта (Анастасия Панина) растет по карьерной лестнице. Отношения в семье напряжены, дочь-подросток считает отца скучным скуфом, и только восьмилетний сын пока сохраняет теплые отношения с папой.

После увольнения из матрешечного цеха в отчаянной попытке вернуть уважение семьи он вместе с другом-раздолбаем Антохой (Алексей Корсуков) решает открыть маникюрный кабинет.

Авторы сценария и креативные продюсеры: Роман Маслов, Иван Старостин, Александр Мамедов, написавшие криминальную комедию "Дино". В режиссерском кресле - Константин Колесов ("Жуки", "Развод", "Училки в законе"), оператор - Никита Белай ("По-человечески").