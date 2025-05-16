Умер легендарный артист, написавший музыку к «‎Бонни и Клайду»

Умер Чарльз Страуз, американский композитор Бродвея, кино и ТВ, актер, сценарист, лауреат праймтаймовой "Эмми".

© Российская Газета

Всего на счету музыканта более десяти наград и номинаций, включая шесть побед на "Тони" (это театральный аналог "Оскара"). Плюс - победа и неоднократные номинации на "Грэмми".

Страуз написал музыку к ленте Артура Пенна 1967 года "Бонни и Клайд", к "Алисе в Стране чудес" - мультфильму 1966-го, к классической семейной комедии "Энни", взявшей две номинации на премию "Оскар".

Композиции автора звучат по меньшей мере в 220 проектах, среди которых второй "Дэдпул", "Симпсоны", "Офис", "Теория Большого взрыва", линейки "Шрек" и "Остин Пауэрс", "Зена - королева воинов" и "Загробная жизнь дедушки".

Как пишет People, ссылаясь на заявление детей артиста, тот мирно скончался в своем доме в Нью-Йорке 15 мая на 97-м году жизни.

Чарльз Страуз родился 7 июня 1928 года. Карьеру начала в конце 1950-х. Премьера его первого мюзикла на Бродвее состоялась в 1960-м.