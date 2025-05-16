Международный фестиваль военного документального кино RT.Док "Время наших героев" пройдет с 19 по 20 мая в культурном центре "Банский двор" в крупнейшем городе Республики Сербской - Баня-Луке. Откроет форум премьера картины российского документалиста RT.Док Виталия Бузуева "Полоса отчуждения. Третий рейх против сербов".

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Лента рассказывает о преступлениях нацистских режимов против сербского народа, о порождении вражды между хорватами и сербами, веками жившими в мире.

«В картине представлены трагедии целой нации и простых людей. Показана, например, история женщины, родившейся в концлагере Саймиште и чудом спасенной ценой гибели ее матери в газовой камере», — говорит автор фильма Виталий Бузуев.

Нет сомнений, что фильм станет событием для всей Республики Сербской.

В афише документального киномарафона также картины о преступлениях киевского режима, факты о геноциде гражданского населения украинскими карателями, истории о том, как церковнослужители помогают мирным гражданам пережить атаки ВСУ…

Темы, поднятые авторами фильмов, будут обсуждаться со зрителями, экспертами и патриотическими сообществами республики.

«По духу и духовности наши народы очень похожи. Вызовы, которые бросает нам мир, мы воспринимаем одинаково стойко. У нас одинаковый запрос на правду и справедливость. Видимо, этим и объясняется тот факт, что сербы всегда ждут наш фестиваль», — отметила генеральный продюсер фестиваля, руководитель документального вещания RT Екатерина Яковлева.

В официальной части фестиваля ожидается выступление главы Республики Сербской Милорада Додика.

Отметим, что свои документальные ленты о Донбассе, спецоперации и попытках ВСУ уничтожить Русскую православную церковь и русскую культуру - не в первый раз пересекают границы России. Показы фестиваля прошли уже более чем в 20 странах: в Турции, в Сербии, в Индии, во Вьетнаме, в Италии. В Риме фестиваль пытались сорвать проукраинские активисты, но потерпели фиаско.

И вот теперь ленты российских военных документалистов добрались до Республики Сербской.

Кстати

В Москве фестиваль "Время наших героев" проходил четыре раза. Также фестиваль прошел в Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге, Иркутске, Курске, Волгограде, Махачкале и Костроме.