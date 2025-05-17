Фонд кино определил новых лидеров отечественного кинопроизводства

Совет Фонда кино утвердил список компаний, признанных лидерами отечественного кинопроизводства в 2025 году. В обновленный перечень вошли девять кинокомпаний, среди которых произошли изменения: в список вернулась компания "ММЭ" ("Марс Медиа Энтертейнмент"), а также впервые вошла компания "ПРОФИТ".

Семь компаний сохранили свои позиции лидеров с прошлого года: "Арт Пикчерс Студия" Федора Бондарчука, "ВБД Груп", "Дирекция Кино", "Кинокомпания "СТВ", "Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова", "Централ Партнершип", ООО "Водород 2011".

ООО "ММЕ" ("Марс Медиа Энтертейнмент", основатель Рубен Дишдишян) вернулась в список лидеров после исключения в прошлом году, а компания ООО "ПРОФИТ" впервые вошла в число лидеров кинопроизводства.

При этом из списка лидеров была исключена компания "1-2-3 Продакшн", известная своей кинотрилогией "Гоголь" и дилогией "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел".

Статус лидера отечественного кинопроизводства позволяет компаниям претендовать на софинансирование проектов, а также на поддержку проката отечественных картин на льготных условиях. Проекты компаний-лидеров рассматриваются в приоритетном порядке и получают господдержку на более выгодных условиях, чем проекты других кинопроизводителей.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратился к министру культуры России Ольге Любимовой с предложением пересмотреть целесообразность выделения бюджетных средств на проекты Сарика Андреасяна.